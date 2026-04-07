Дональд Трамп пожартував, що може балотуватися в президенти Венесуели. Він стверджує, що має вищий рейтинг підтримки, ніж будь-який інший політик у цій країні Південної Америки. Про це повідомляє Fox News.

Що відомо про амбіції Трампа очолити Венесуелу?

За словами американського лідера, люди Венесуели, мовляв, запевняють його, що на виборах він отримає найбільше голосів, ніж будь-хто інший.

Дональд Трамп припустив, що після завершення операції проти Ірану, він може вирушити до Венесуели, щоб балотуватися у президенти цієї країни.

Також політик додав, що він швидко вивчить іспанську, оскільки опанування нових мов йому дається легко.

Водночас Трамп уточнив, що задоволений нинішнім керівництвом Венесуели.

Раніше Трамп уже жартував, що може балотуватися проти тимчасової президентки Делсі Родрігес, яку, за його словами, було призначено після затримання Мадуро. Він також назвав можливість стати президентом Венесуели "чудовим варіантом" для себе.

Що відомо про "зміну" влади у Венесуелі?