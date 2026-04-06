Про це очільник Білого дому заявив під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

Як Трамп висловився про іранців та американців?

За словами лідера США, головна мета війни в Ірані полягає в тому, щоб не допустити появи ядерної зброї в Тегерані. Тож американці, які її не підтримують,на думку Трампа, – дурні.

Вони дурні, бо війна про одне: Іран не може мати ядерну зброю,

– сказав президент.

Не менш цинічними були і його слова про іранців. Трамп вважає, що "коли іранський народ не чує бомб, він засмучується: він хоче їх чути, бо прагне бути вільним".

До того ж, американський лідер вважає удари по іранських мостах та електростанціях абсолютно виправданими.

Зауважте! Американські політики, серед яких Марджорі Тейлор Грін, Чак Шумер, Берні Сандерс, Кріс Мерфі та Тім Кейн, висловили занепокоєння через заяви Дональда Трампа щодо Ірану. Деякі з них вважають його риторику потенційно небезпечною та навіть ставлять під сумнів його психічний стан.

