Заяву лідера США передає Clash Report.

Які нові погрози озвучив Трамп?

У своєму зверненні 6 квітня президент США не оминув тему війни в Ірані. Він заявив, що американські сили зможуть знищити Іран за одну добу.

За його словами, ця ніч може відбутись вже завтра, 7 квітня.

Нагадаємо, що саме 7 квітня о 20:00 спливає дедлайн укладення мирної угоди з Іраном, встановлений Трампом. У разі відмови Ірану укласти мир та розблокувати Ормузьку протоку американський лідер обіцяв влаштувати "пекло" та обстріляти усю критичну інфраструктуру Ірану.

