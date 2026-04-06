Деякі американські політики поставили під сумнів психічний стан президента США. Про це пише The Guardian.

Колишня союзниця Трампа Марджорі Тейлор Грін заявила, що всі в адміністрації Трампа, які вважають себе християнами, повинні "благати Бога про прощення" і втрутитися у "божевілля президента".

У довгому дописі в соцмережі "X" вона також зауважила, що Ізраїль здатен захистити себе сам без допомоги США. Окрім того, політикиня прокоментувала погрози Трампа бомбити іранські електростанції і мости. Вона зауважила, що це завдало шкоди іранському народу – "тим самим людям, яких президент США нібито звільняє".

Нагадаємо, що Грін виступила проти Трампа минулого року, критикуючи його удари по Ірану як відступ від обіцянки "Америка передусім".

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що риторика Трампа нагадує "неадекватного божевільного". Він звернував увагу на те, що президент фактично погрожує воєнними злочинами в Ірані та відштовхує союзників.

Незалежний сенатор Берні Сандерс назвав заяви Трампа "маренням небезпечної і психічно нестабільної особи". Він закликав до негайного закінчення війни.

Сенатор Кріс Мерфі також назвав риторику Трампа "абсолютно неадекватною".

Якби я був в адміністрації Трампа, я б на Великдень дзвонив конституційним юристам щодо 25-ї поправки. Це повністю, абсолютно неадекватно. Він уже вбив тисячі. Він уб'є ще тисячі,

– написав політик.

Довідка: Застосування 25-ї поправки означало б визнання президента непридатним до виконання обов'язків, що дозволило б віцепрезиденту стати президентом – хоча ймовірність цього видається низькою.

Демократ Ро Ханна, член Палати представників, також заявив, що поки Трамп "лається і погрожує воєнними злочинами", він фактично підводить американських військових в Ірані, які досі перебувають під обстрілами, хоча сам президент стверджував, що знищив військові можливості Ірану.

Тім Кейн, сенатор-демократ, який входить до комітету з питань збройних сил, закликав Трампа "послабити риторику". Він сказав, що мова президента є "ганебною і дитячою".

Джейк Окінклосс, представник демократів і ветеран морської піхоти США, сказав Fox News Sunday назвав війну США проти Ірану "стратегічним провалом".

