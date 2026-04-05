Раніше Трамп робив не менш резонансі заяви щодо Ормузької протоки. Про це пише Clash Report.
Дивіться також "Трамп у відчаї": на який зухвалий крок може піти президент США в Ірані
Що відомо про дедлайн для Ірану?
Трамп оприлюднив конкретний час у своїй соцмережі, наголосивши, що крайній термін спливає у вівторок о 20:00 за східним часом США. Це означає, що за київським часом дедлайн настане близько 03:00 ночі 8 квітня.
Фактично ультиматум, який раніше спливав у понеділок, 6 квітня, був відтермінований. Таким чином, американський президент дав Ірану ще трохи часу для ухвалення рішення. Водночас він дав зрозуміти, що після цієї дати готовий діяти жорстко.
Якщо Іран швидко не укладе угоду, я розглядаю можливість підірвати все і взяти під контроль нафту,
– заявляв раніше Трамп.
Риторика Трампа залишається максимально жорсткою. Він прямо пригрозив Ірану ударами по критичній інфраструктурі, зокрема енергетиці та транспортних вузлах.
"Якщо іранці не вживуть заходів до вечора вівторка, у них не залишиться жодної електростанції та жодного цілого мосту. На відновлення цієї країни знадобиться 20 років, звісно, якщо у них залишиться країна", – сказав він.
Попри різкі погрози, Трамп водночас намагається продемонструвати готовність до дипломатії.
Чому загострилася ситуація?
Заяви Трампа пролунали на тлі напруження навколо Ормузької протоки – одного з ключових енергетичних маршрутів у світі. Це вузький морський шлях між Іраном та Оманом, через який проходить близько 20% світових морських поставок нафти. Будь-які загрози його блокування одразу впливають на глобальні ринки та безпеку постачання енергоносіїв.
Будь-які перебої в роботі цієї протоки одразу впливають на світові ціни на нафту і можуть викликати економічну нестабільність. Для США та їхніх союзників контроль над безпечним судноплавством у цьому регіоні має стратегічне значення, оскільки йдеться про глобальні енергетичні поставки.
Іран неодноразово натякав на можливість обмеження судноплавства в протоці у відповідь на санкції чи військовий тиск. Саме тому Вашингтон так різко реагує на будь-які подібні сигнали.