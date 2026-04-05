Раніше Трамп робив не менш резонансі заяви щодо Ормузької протоки. Про це пише Clash Report.

Дивіться також "Трамп у відчаї": на який зухвалий крок може піти президент США в Ірані

Що відомо про дедлайн для Ірану?

Трамп оприлюднив конкретний час у своїй соцмережі, наголосивши, що крайній термін спливає у вівторок о 20:00 за східним часом США. Це означає, що за київським часом дедлайн настане близько 03:00 ночі 8 квітня.

Фактично ультиматум, який раніше спливав у понеділок, 6 квітня, був відтермінований. Таким чином, американський президент дав Ірану ще трохи часу для ухвалення рішення. Водночас він дав зрозуміти, що після цієї дати готовий діяти жорстко.

Якщо Іран швидко не укладе угоду, я розглядаю можливість підірвати все і взяти під контроль нафту,

– заявляв раніше Трамп.

Риторика Трампа залишається максимально жорсткою. Він прямо пригрозив Ірану ударами по критичній інфраструктурі, зокрема енергетиці та транспортних вузлах.

"Якщо іранці не вживуть заходів до вечора вівторка, у них не залишиться жодної електростанції та жодного цілого мосту. На відновлення цієї країни знадобиться 20 років, звісно, якщо у них залишиться країна", – сказав він.

Попри різкі погрози, Трамп водночас намагається продемонструвати готовність до дипломатії.

Чому загострилася ситуація?