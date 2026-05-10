Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal. Відповідну інформацію виданню надали джерела, знайомі з ситуацією, зокрема американські чиновники.

Що відомо про таємну ізраїльську базу в Іраку?

За даними співрозмовників, на базі в пустелі в Іраку перебували ізраїльські спецпризначенці, а сам об'єкт використовували як логістичний хаб для військово-повітряних сил Ізраїлю. Там також розмістили пошуково-рятувальні групи на випадок, якщо ізраїльські пілоти будуть збиті над територією Ірану.

На початку березня існування бази ледь не викрили іракські військові. За інформацією місцевих ЗМІ, пастух повідомив про підозрілу військову активність у пустелі та польоти гелікоптерів. Після цього армія Іраку направила підрозділи для перевірки району.

Як стверджують джерела, ізраїльські сили завдали авіаударів, щоб не допустити наближення іракських військових до об'єкта.

Ця безрозсудна операція була проведена без координації чи дозволу,

– заявив заступник командувача Об'єднаного оперативного командування Іраку генерал-лейтенант Кайс аль-Мухаммадаві після інциденту.

Унаслідок атаки загинув один іракський військовий, ще двоє – зазнали поранення. Пізніше Ірак подав скаргу до Організації Об'єднаних Націй, припустивши, що до удару могли бути причетні США. Водночас джерела запевняють, що американські сили не брали участі в атаці.

Під час п'ятитижневої кампанії ізраїльська авіація здійснила тисячі ударів по цілях в Ірані. За словами співрозмовників, база в Іраку дозволяла Ізраїлю діяти ближче до району бойових дій та швидше реагувати на надзвичайні ситуації.

Крім того, на об'єкті перебували спеціальні підрозділи ВПС Ізраїлю, навчені проводити операції на території противника.

Очільник ізраїльських ВПС Томер Бар раніше натякав на проведення таємних операцій під час війни.

"У ці дні бійці спеціальних підрозділів військово-повітряних сил виконують особливі місії, які можуть вразити уяву", – заявив він у зверненні до військових на початку березня.

Як зазначив експерт, із яким поспілкувалося WSJ, західна частина пустелі Іраку є зручним місцем для розміщення секретних військових об’єктів через свою величезну територію та малу кількість населення.

Це нормально, що перед операціями проводять розвідку та облаштовують такі об'єкти,

– сказав WSJ Майкл Найтс, керівник розвідувальної фірми Horizon Engage.

Варто зазначити, що Ірак, який розташований між Йорданією та Іраном, опинився втягнутим у протистояння через удари по своїй території з обох сторін. Водночас Багдад продовжує балансувати між співпрацею зі США та відносинами з Тегераном.

До речі, політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко в етері 24 Каналу зазначив, що, попри заяви адміністрації Трампа про завершення війни в Ірані, воєнний стан на Близькому Сході насправді зберігається, а блокада іранських портів триває.

Як війна США в Ірані вплинула на Ірак?

Після початку операції "Епічна лють" Ізраїлю та США в Ірані Ірак став небезпечною територією. Зокрема, 14 березня ракета влучила у вертолітний майданчик на території американського посольства в Багдаді.

Двома днями раніше іранські дрони-камікадзе атакували французьку військову базу біля аеропорту Ербіля на півночі Іраку. Унаслідок цього були поранені 6 військових, а також загорівся французький гелікоптер.

Також повідомлялося, що нібито з території Іраку наступ на Іран могли почати курдські війська. Однак курдські сили спростували інформацію про перетин кордону з Іраном, заявивши, що наступ без "чистого неба" буде самогубством.