Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко, додавши, що нинішня риторика Трампа про нібито завершення війни в Ірані покликана на те, аби Конгрес не вдавався до інших дій та погодився на таке формулювання.

Рівень ескалації знизився, але воєнний стан зберігається

Насправді, зі слів експерта із зовнішньої політики, на землі ситуація виглядає дещо іншою, ніж про це заявляє американський президент. Він пояснив, що воєнний стан зберігається, блокада іранських портів з боку США триває з 13 квітня. Додаткового обмежує прохід через Ормузьку протоку й Іран. "Хезболла" та Ізраїль далі обмінюються ударами.

"Яким чином це може бути схоже на завершення бойових дій? Так, немає тієї надвисокої ескалації, яка була наприкінці лютого – початку березня, але загалом війна продовжується. А якщо ще додасться Куба, то Трампу потрібно буде балансувати між двома полюсами. Дивлячись на війну в Ірані, сумніваюся, що це може бути абсолютним успіхом, який призведе до стратегічного курсу цієї адміністрації США", – озвучив Остапенко.

Зауважте! Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса прогнозує, що якщо до липня Ормузька протока не буде розблокована, то це вдарить по врожаю. Він пояснив, що стане відчутним нестача добрив для захисту рослин, які транспортувалися цим морським маршрутом, як і нафта. Фурса вказав на те, що через низький рівень врожаю зростатимуть ціни на продукцію.

Трамп озброює союзників: про що це свідчить?

Адміністрація Трампа погодила продаж військової техніки на суму понад 8,6 мільярда доларів партнерам на Близькому Сході, мовиться про Ізраїль, ОАЕ, Катар, Кувейт. На думку політичного консультанта, Сполучені Штати розуміють, що загроза Ірану зберігатиметься, тому озброюють союзників в цьому регіоні.

"Я не хочу ображати своєю риторикою арабських партнерів США, але я впевнений, що є певна істеричність в цьому контексті. Мовляв, подивіться який прецедент створено, адже ОАЕ – це був рай на землі, де гроші та абсолютна безпека привалювали. Дубай був брендом, а тепер ми бачимо, як там літають "Шахеди", яка неадекватна безпекова ситуація в протоці, тому звичайно США повинні надавати технології арабським партнерам", – пояснив Остапенко.

Експерт із зовнішньої політики наголосив, що тепер американці мають зобов'язання перед арабськими державами щодо безпеки, розпочавши військову операцію в Ірані. Остапенко додав, що американські виробники зброї від цього також отримують вигоду, адже матимуть відповідні замовлення.

Він підкреслив, що кожна війна – це багато крові, але й великі гроші. Трамп, за його переконанням, показує Ірану, що відступати не збирається, хоча риторично заявляє, що війна нібито припинена.

Іран запропонував США новий мирний план

Раніше американська сторона висловлювала пропозицію Тегерану встановити двомісячний режим тиші. Проте Іран висуває ширші домовленості. Вони передбачають не лише припинення вогню, а й зняття санкцій, гарантії безпеки.

Іран хоче, аби США вивели свої війська із районів біля Ірану, зняли морську блокаду його портів, виплатили репарації. Окремим питанням мирного плану є ситуація довкола Ормузької протоки. Тегеран пропонує новий механізм управління цим морським маршрутом.

Як США реагують на пропозиції Ірану?

Американський лідер запевнив, що розгляне звернення Ірану, але зауважив, що цей план може бути відхилений. Дональд Трамп пояснив, що йому важко уявити, що ці пропозиції дійсно можуть бути адекватними й наголосив, що іранський режим ще не заплатив повну ціну за те, що зробив з людством за 47 років.