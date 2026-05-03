Про це повідомляє іранське інформаційне агентство Tashim.

Що Іран запропонував Трампу?

У Тегерані вважають, що всі ключові питання мають бути врегульовані протягом 30 днів, а головний акцент має бути зроблений на "завершенні війни".

Повідомляється, що іранська пропозиція охоплює низку вимог, зокрема надання гарантій безпеки від майбутніх атак, виведення американських військ із районів поблизу Ірану, зняття морської блокади, розмороження іранських активів, виплату репарацій, скасування санкцій та припинення бойових дій на всіх напрямках, включно з Ліваном.

Ще однією умовою є запровадження нового механізму управління Ормузькою протокою.

Зміст пропозицій Ірану також підтвердив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на два джерела, ознайомлених з планом.

Зазначається, що лише після досягнення цих домовленостей передбачається ще один місяць переговорів, протягом якого сторони мають спробувати узгодити питання іранської ядерної програми.

За даними видання Tashim, наразі Тегеран очікує офіційної відповіді Вашингтона на ці пропозиції. Згодом Дональд Трамп у соцмережах заявив, що розгляне їх, але припустив, що угода може бути й відхилена.

Незабаром я розгляну план, який Іран щойно нам надіслав, але не можу уявити, щоб він був прийнятним, оскільки вони ще не заплатили досить високу ціну за те, що зробили з людством і світом за останні 47 років,

– написав американський лідер у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, 27 квітня стало відомо, що Іран через пакистанських посередників передав США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни. Згідно з попереднім вланом, ядерні переговори пропонували розпочати лише пізніше – після відкриття протоки та зняття блокади іранських портів.

Однак вже за кілька днів ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп, імовірно, відхилив цю пропозицію Ірану. За словами президента США, Іран "просить те, з чим він не може погодитися".

Важливо! Блокування Ормузької протоки впливає і на Україну. Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що вже зараз фіксується дефіцит газу, нафти, особливо дизелю та авіаційного пального. За його словами, влітку Україна та світ можуть також зіткнутися з дефіцитом добрив і засобів захисту рослин, зокрема від шкідників, якщо Ормузьку протоку не буде розблоковано. Як наслідок, це може негативно вплинути на врожайність.

Білий дім заявив про завершення війни

Днями Білий дім повідомив Конгресу США, що війна з Іраном "припинена, незважаючи на присутність збройних сил США в регіоні". Зазначається, що ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни.

За даними Білого дому, чинні правові підстави для проведення військових операцій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У заяві наголошується, що попри збереження високого рівня напруженості у відносинах, безпосередня військова конфронтація, яка потребувала б окремого погодження з боку Конгресу, на цей момент не триває.