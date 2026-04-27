Про це виданню Axios повідомили американський чиновник і два джерела, обізнані з ситуацією.

Дивіться також Голова МЗС Ірану їде до Росії на зустріч з Путіним

Що передбачає нова пропозиція Ірану?

Під час зустрічей в Ісламабаді голова МЗС Ірану Арагчі порушив ідею відкласти ядерне питання. Одне з джерел заявило, що Арагчі дав зрозуміти пакистанським, єгипетським, турецьким і катарським посередникам: в іранському керівництві немає єдності щодо відповіді на вимоги США.

Вашингтон вимагає, щоб Іран щонайменше на 10 років припинив збагачення урану та вивіз свої запаси збагаченого урану з країни.

Нова пропозиція, передана США через пакистанських посередників, передбачає спочатку вирішення кризи навколо протоки та американської блокади.

У межах цього перемир'я буде продовжене на тривалий час або сторони домовляться про постійне завершення війни. Згідно з пропозицією, ядерні переговори почнуться лише пізніше – після відкриття протоки та зняття блокади. Білий дім уже отримав пропозицію, але невідомо, чи готові США її розглядати.

Речниця Білого дому Олівія Уейлс заявила Axios: "Це чутливі дипломатичні переговори, і США не вестимуть перемовини через пресу. Як сказав президент, Сполучені Штати мають сильні позиції й укладуть лише таку угоду, яка відповідає інтересам американського народу та ніколи не дозволить Ірану отримати ядерну зброю".

Чи погодиться Трамп на нову іранську пропозицію?

Дипломатичний процес зайшов у глухий кут. Керівництво Ірану розділене щодо того, на які поступки щодо ядерного питання воно готове піти.

Нова іранська пропозиція дозволила б обійти це питання і швидше досягти домовленостей.

Однак зняття блокади іранських портів та завершення війни позбавило б президента Дональда Трампа важелів тиску на майбутніх переговорах щодо ліквідації запасів збагаченого урану Ірану та відмови від ядерної програми – двох головних цілей США.

У понеділок, 27 квітня, Трамп має провести нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому щодо Ірану за участю ключових представників з нацбезпеки та зовнішньої політики.

За словами одного з джерел, команда Трампа обговорить глухий кут переговорах і можливі подальші кроки.

В інтерв'ю Fox News у неділю Трамп дав зрозуміти, що хоче продовжувати морську блокаду, яка перекриває експорт іранської нафти, сподіваючись змусити Тегеран поступитися найближчими тижнями.

Що передувало?

Криза в переговорах між США та Іраном загострилася на вихідних після візиту міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі до Пакистану, який завершився безрезультатно.

Білий дім раніше оголосив, що спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з Арагчі в Ісламабаді.

Втім, пізніше Трамп скасував цю поїздку. Президент США заявив, що не має сенсу витрачати час на 18-годинний переліт і переговори, які не принесуть конкретного результату. Політик підкреслив, що США перебувають у сильнішій позиції за Іран.

За словами Трампа, невдовзі після скасування поїздки Тегеран передав нову мирну пропозицію, яка була кращою за попередню, але все ще "недостатньою".