Трамп вважає, що переговори не будуть мати результату. Про це пише Fox News.

Що відомо про рішення Трампа?

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація не вирушить до Пакистану для проведення перемовин з Іраном. Йдеться про спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які раніше планували взяти участь у зустрічах.

За словами Трампа, рішення скасувати поїздку пов'язане з тим, що США не вважають доцільним витрачати час на тривалі перельоти та переговори без конкретних результатів.