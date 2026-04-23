Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у мережі Truth Social.

Що написав Трамп стосовно мінування Ормузької протоки?

Американський лідер зазначив, що наказав Військово-Морським силам Сполучених Штатів стріляти та знищувати будь-який човен, хоч би якими малими вони були, який розкидує міни у водах Ормузької протоки.

Трамп також нагадав, що іранські військові кораблі, всі 159 з них, наразі перебувають на дні моря.

Не варто вагатися. Крім того, наші мінні "тральники" зараз очищають протоку. Цим я наказую продовжити цю діяльність, але в потроєному темпі! Дякую за вашу увагу до цього питання,

– резюмував Дональд Трамп.



Дональд Трамп наказав знищувати будь-який човен, який мінує Ормузьку протоку / Скриншот з акаунту президента США у соцмережі Truth Social

До речі, голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк в ефірі 24 Каналу пояснив, що чим довше тягнуться переговори, блокада Ормузької протоки та війна в Ірані, тим сильніше це б'є по самому Трампу всередині США. За словами експерта, нафта лишається дорогою, економічний тиск зростає, а кожен новий крок замість швидкої перемоги лише додає Білому дому лише проблем.