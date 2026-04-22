Про це президент України сказав у розмові з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про допомогу у розблокування Ормузької протоки?

Володимир Зеленський зазначив, що передусім Велика Британія разом з Францією очолили відповідну конференцію. Україна туди була запрошена.

Я з потягу включався онлайн. Ми проговорили питання щодо блокування Ормузької протоки, викликів, пов'язаних з війною на Близькому Сході. Україна, ви знаєте прекрасно, що відправляла свої групи з відповідною експертизою. Країни Близького Сходу дуже задоволені, подякували нам,

– сказав президент.

За словами глави держави, з кількома країнами були підписані відповідні документи, також підписали угоди у форматі Drone Deal. З кількома країнами ще ведуться перемовини стосовно цього.

"І найближчим часом у нас будуть, я впевнений, досягнуті також домовленості. Все це велика перспектива для України, для нашого ОПК, для нашого "мілтеку"", – зауважив Зеленський.

Стосовно Ормузької протоки український лідер зазначив, що на територіях країн Близького Сходу говорили про захист відповідних об'єктів, цивільної інфраструктури, цивільного населення і деяких баз українських партнерів в Британії, США тощо.

Щодо Ормузької протоки: Велика Британія та Франція попросили продовження відповідної конференції, яку вони організовували пару днів тому, на рівні військових, де ми можемо допомогти. Участь брали на цій першій конференції, мені здається, 37 країн. А скільки військових брали участь, не знаю. Україна, Британія і Франція попросили. Ми відправили наших військових на цю зустріч до Лондона. Ну, і подивимося, що буде після цієї зустрічі,

– сказав президент.

Президент наголосив, що українська сторона готова ділитися досвідом, зокрема щодо забезпечення безпеки в Чорному морі та функціонування морського коридору. Водночас конкретні подальші кроки наразі не розголошуються.

