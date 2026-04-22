Об этом президент Украины сказал в разговоре с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о помощи в разблокировании Ормузского пролива?

Владимир Зеленский отметил, что прежде всего Великобритания вместе с Францией возглавили соответствующую конференцию. Украина туда была приглашена.

Я из поезда включался онлайн. Мы проговорили вопрос о блокировании Ормузского пролива, вызовов, связанных с войной на Ближнем Востоке. Украина, вы знаете прекрасно, что отправляла свои группы с соответствующей экспертизой. Страны Ближнего Востока очень довольны, поблагодарили нас,

– сказал президент.

По словам главы государства, с несколькими странами были подписаны соответствующие документы, также подписали соглашения в формате Drone Deal. С несколькими странами еще ведутся переговоры по этому поводу.

"И в ближайшее время у нас будут, я уверен, достигнуты также договоренности. Все это большая перспектива для Украины, для нашего ОПК, для нашего "милтека"", – отметил Зеленский.

Относительно Ормузского пролива украинский лидер отметил, что на территориях стран Ближнего Востока говорили о защите соответствующих объектов, гражданской инфраструктуры, гражданского населения и некоторых баз украинских партнеров в Британии, США и тому подобное.

Относительно Ормузского пролива: Великобритания и Франция попросили продолжения соответствующей конференции, которую они организовывали пару дней назад, на уровне военных, где мы можем помочь. Участие принимали на этой первой конференции, мне кажется, 37 стран. А сколько военных принимали участие, не знаю. Украина, Британия и Франция попросили. Мы отправили наших военных на эту встречу в Лондон. Ну, и посмотрим, что будет после этой встречи,

– сказал президент.

Президент подчеркнул, что украинская сторона готова делиться опытом, в частности по обеспечению безопасности в Черном море и функционирования морского коридора. В то же время конкретные дальнейшие шаги пока не разглашаются.

