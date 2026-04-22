Об этом сообщает издание The Times.
Какие корабли Украина может отправить на Ближний Восток?
Речь идет о четырех кораблях, в частности "Чернигов" (M310) и "Черкассы" (M311), которые передала Великобритания (ранее HMS Grimsby и HMS Shoreham), и "Мариуполь" (M301) и "Мелитополь" (M300), переданы Нидерландами и Бельгией (ранее BNS Narcis и HNLMS Vlaardingen).
Украинские тральщики могут присоединиться к британско-французской миссии по разминированию Ормузского пролива после достижения соответствующих договоренностей с Ираном.
Заметим, что корабли HMS Grimsby и HMS Shoreham, которые Великобритания передала Украине в 2023 году, являются минными искателями класса Sandown. Сейчас они остаются в британских водах, поскольку не могут проходить в Черное море из-за ограничений.
В Портсмуте есть четыре минных охотника. Они не могут отправиться в Украину, потому что, во-первых, они будут мишенью номер один, а во-вторых, из-за конвенции Монтре,
– сообщил источник издания.
Эта конвенция ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны.
Украина выражает надежду, что именно эти корабли станут ключевым элементом морской безопасности, обеспечивая обнаружение и нейтрализацию мин вблизи побережья. Это, свою очередь, будет способствовать надежной защите торгового судоходства и стабильности морских перевозок.
Украинские морские офицеры сегодня присоединятся к многонациональному саммиту по военному планированию в Постоянном совместном штабе в Нортвуде. Там они обсудят возможности привлечения военных ресурсов для защиты судоходства в Ормузском проливе.
Важно! Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала заметил, что из-за затяжного конфликта на Ближнем Востоке, блокировки Ираном Ормузского пролива и неудачи на переговорах Дональд Трамп оказался в затруднительном положении. По словам Романюка, американский лидер имеет ограниченное время на урегулирование конфликта с Ираном, поскольку имеет другие большие важные события. Кроме того, на Трампа давит экономика, судебные решения по возврату денег американским компаниям, которые переплатили пошлины, а также недовольство внутри страны.
Поэтому, говорит эксперт, Иран, понимая это, намеренно тянет мирные переговоры с США. А каждый следующий день работает против американского президента сильнее, чем против самой иранской власти.
Что этому предшествовало?
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны держаться подальше от Ормузского пролива. Также он обвинил Альянс в бездействии, когда тот нужен, назвав его "бумажным тигром".
СМИ пишут, что вследствие напряженной ситуации в Ормузском проливе цены на нефть продолжают расти вверх. Нефть марки Brent стоит 99,13 доллара за баррель, WTI – 90,03 доллара, а Urals – 98,84 доллара за баррель.
21 апреля Владимир Зеленский заявил о готовности отправить украинские корабли в Ормузский пролив. По его словам, Украина может внести вклад как в сфере защиты, так и в организации сопровождения судов.