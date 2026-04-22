Об этом сообщает издание The Times.

Какие корабли Украина может отправить на Ближний Восток?

Речь идет о четырех кораблях, в частности "Чернигов" (M310) и "Черкассы" (M311), которые передала Великобритания (ранее HMS Grimsby и HMS Shoreham), и "Мариуполь" (M301) и "Мелитополь" (M300), переданы Нидерландами и Бельгией (ранее BNS Narcis и HNLMS Vlaardingen).

Украинские тральщики могут присоединиться к британско-французской миссии по разминированию Ормузского пролива после достижения соответствующих договоренностей с Ираном.

Заметим, что корабли HMS Grimsby и HMS Shoreham, которые Великобритания передала Украине в 2023 году, являются минными искателями класса Sandown. Сейчас они остаются в британских водах, поскольку не могут проходить в Черное море из-за ограничений.

В Портсмуте есть четыре минных охотника. Они не могут отправиться в Украину, потому что, во-первых, они будут мишенью номер один, а во-вторых, из-за конвенции Монтре,

– сообщил источник издания.

Эта конвенция ограничивает проход военных судов через пролив Босфор во время войны.

Украина выражает надежду, что именно эти корабли станут ключевым элементом морской безопасности, обеспечивая обнаружение и нейтрализацию мин вблизи побережья. Это, свою очередь, будет способствовать надежной защите торгового судоходства и стабильности морских перевозок.

Украинские морские офицеры сегодня присоединятся к многонациональному саммиту по военному планированию в Постоянном совместном штабе в Нортвуде. Там они обсудят возможности привлечения военных ресурсов для защиты судоходства в Ормузском проливе.

Важно! Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк в эфире 24 Канала заметил, что из-за затяжного конфликта на Ближнем Востоке, блокировки Ираном Ормузского пролива и неудачи на переговорах Дональд Трамп оказался в затруднительном положении. По словам Романюка, американский лидер имеет ограниченное время на урегулирование конфликта с Ираном, поскольку имеет другие большие важные события. Кроме того, на Трампа давит экономика, судебные решения по возврату денег американским компаниям, которые переплатили пошлины, а также недовольство внутри страны.



Поэтому, говорит эксперт, Иран, понимая это, намеренно тянет мирные переговоры с США. А каждый следующий день работает против американского президента сильнее, чем против самой иранской власти.

