Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
Какое заявление сделал Трамп?
Трамп сделал громкое заявление о роли союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, фактически отказавшись от их помощи. По его словам, после стабилизации ситуации в регионе представители НАТО обратились с предложением поддержки, однако получили отрицательный ответ.
Трамп отметил, что не считает необходимым участие Альянса в этом вопросе и призвал союзников "держаться подальше". В своей публикации он резко раскритиковал НАТО, заявив, что организация не проявила себя тогда, когда это было нужно.
Я сказал им держаться подальше, разве что они хотят наполнить свои корабли нефтью. Они оказались ни на что не годными, когда это было нужно – бумажный тигр!
– написал он.
Это заявление прозвучало на фоне встреч международных лидеров в Париж, где обсуждаются вопросы координации действий для обеспечения безопасности судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.
Несмотря на резкую риторику Трампа, страны НАТО продолжают консультации о возможных совместных действиях в регионе, учитывая его критическое значение для мирового энергетического рынка.
Что известно о ситуации с Ормузским проливом?
Ситуация в Ормузском проливе остается напряженной из-за рисков для мирового судоходства и энергетической безопасности. Этот стратегический маршрут является одним из ключевых для транспортировки нефти, поэтому любая нестабильность сразу влияет на глобальные рынки. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи НАТО в урегулировании ситуации.
В то же время эксперты отмечают, что контроль над безопасностью морских путей исторически был признаком глобального лидерства. Если раньше эту роль выполняла Британская империя, то сейчас гарантом свободы судоходства выступают США. Именно поэтому события в Ормузском проливе непосредственно влияют на международный имидж Вашингтона.
По словам аналитика Александра Мусиенко, Соединенные Штаты имеют достаточно военных ресурсов, в частности авианосцев и флота, чтобы контролировать ситуацию в мировых водах. Однако нынешнее напряжение ставит под сомнение их способность эффективно гарантировать безопасность морских путей.
Если США не смогут стабилизировать ситуацию и допустят, например, установление дополнительных сборов или ограничений со стороны Ирана, это может существенно пошатнуть их авторитет. Также это станет сигналом для других государств, которые стремятся бросить вызов морскому доминированию США, в частности Китай и Россия.