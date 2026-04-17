Об этом говорится в материале Axios. Соответствующую информацию изданию сообщили два американских чиновника и источники, знакомые с ходом переговоров.
Чего хотят США от Ирана в рамках переговоров о мире?
Собеседники отметили, что переговоры США и Ирана на этой неделе демонстрируют постепенный прогресс, однако между сторонами остаются существенные разногласия. В случае достижения договоренности боевые действия могут прекратиться, хотя это может вызвать критику со стороны противников сделки с Ираном в США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские и иранские переговорщики могут провести второй раунд встреч уже 18 и 19 апреля. Ожидается, что переговоры состоятся в Исламабаде, вероятно в воскресенье. Посредником выступает Пакистан при поддержке Египта и Турции.
Одним из приоритетов администрации Трампа является недопущение доступа Ирана к почти 2 тысячам килограммов обогащенного урана, хранящегося на подземных ядерных объектах, в частности около 450 килограммов с уровнем обогащения 60%.
В то же время Иран настаивает на получении финансовых ресурсов. Стороны обсуждают, что произойдет с ядерными материалами, какой объем активов будет разморожен и на каких условиях Тегеран сможет использовать эти средства.
На раннем этапе переговоров США были готовы разблокировать 6 миллиардов долларов для закупки продовольствия, медикаментов и гуманитарных товаров, однако Иран требовал 27 миллиардов долларов. Сейчас обсуждается компромиссная сумма в 20 миллиардов долларов. Один из американских чиновников назвал обмен денег на уран лишь "одним из многих вариантов".
Что может быть с ядерным материалом Ирана?
США также настаивают на передаче всех ядерных материалов в свою юрисдикцию, тогда как Иран соглашается только на их разбавление внутри страны. Компромиссный вариант предусматривает, что часть высокообогащенного урана могут передать третьей стране, а часть – снизить в концентрации под международным контролем.
Кроме этого, стороны обсуждают меморандум о взаимопонимании, который включает "добровольный" мораторий на обогащение урана. США предлагают 20 лет, тогда как Иран – 5 лет. Переговоры по этому поводу продолжаются.
Документ также предусматривает, что Иран сможет использовать ядерные реакторы для производства медицинских изотопов, но все ядерные объекты должны быть расположены над землей, а имеющиеся подземные – выведены из эксплуатации.
Отдельно обсуждается вопрос Ормузского пролива, однако и здесь сохраняются значительные разногласия. Неизвестно, охватывает ли соглашение вопрос баллистических ракет Ирана и его поддержки региональных союзников, на чем ранее настаивали Израиль и часть американских политиков.
В Белом доме заявили, что переговоры были "продуктивными", но отказались раскрывать детали. Сенатор Линдси Грэм сообщил, что Трамп лично контактировал с иранской стороной, и разговор был напряженным.
Сам Трамп заявил, что Иран якобы согласился взять на себя обязательство не создавать ядерное оружие и передать США свои запасы обогащенного урана.
Мы очень близки к заключению соглашения. Если договоренности не будет – боевые действия возобновятся,
– подчеркнул он.
При этом Трамп добавил, что готов продлить режим прекращения огня после 21 апреля при необходимости.
Между тем посредники из Пакистана, Египта и Турции планируют провести встречу с представителями Саудовской Аравии на полях дипломатического форума в Турции, чтобы обсудить дальнейшие шаги по заключению соглашения.
Кстати, политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил в эфире 24 Канала, что, хотя уничтожение иранского режима было важным, Трамп просчитался в стратегических последствиях. Сейчас, по мнению эксперта, нет возможностей для абсолютного урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
Как продолжаются переговоры между Вашингтоном и Тегераном?
Сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с иранскими переговорщиками накричал так, что сорвал голос. По словам Грэма, личное участие Трампа в переговорах с Ираном стало для него неожиданностью.
15 апреля Трамп говорил, что война с Ираном "очень близка к завершению", но окончательно еще не завершена. Американский лидер заверил, что не планирует возобновлять боевые действия, но продолжит давление на Иран.
Стоит отметить, что 17 апреля Иран открыл Ормузский пролив для всех торговых судов на время перемирия в Ливане. США, свою очередь, продолжат блокаду морских портов Ирана до полной реализации мирного соглашения.