Об этом говорится в материале Axios. Соответствующую информацию изданию сообщили два американских чиновника и источники, знакомые с ходом переговоров.

Интересно Война "съедает" миллиард долларов в день: сколько США уже потратили на Ближнем Востоке

Чего хотят США от Ирана в рамках переговоров о мире?

Собеседники отметили, что переговоры США и Ирана на этой неделе демонстрируют постепенный прогресс, однако между сторонами остаются существенные разногласия. В случае достижения договоренности боевые действия могут прекратиться, хотя это может вызвать критику со стороны противников сделки с Ираном в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские и иранские переговорщики могут провести второй раунд встреч уже 18 и 19 апреля. Ожидается, что переговоры состоятся в Исламабаде, вероятно в воскресенье. Посредником выступает Пакистан при поддержке Египта и Турции.

Одним из приоритетов администрации Трампа является недопущение доступа Ирана к почти 2 тысячам килограммов обогащенного урана, хранящегося на подземных ядерных объектах, в частности около 450 килограммов с уровнем обогащения 60%.

В то же время Иран настаивает на получении финансовых ресурсов. Стороны обсуждают, что произойдет с ядерными материалами, какой объем активов будет разморожен и на каких условиях Тегеран сможет использовать эти средства.

На раннем этапе переговоров США были готовы разблокировать 6 миллиардов долларов для закупки продовольствия, медикаментов и гуманитарных товаров, однако Иран требовал 27 миллиардов долларов. Сейчас обсуждается компромиссная сумма в 20 миллиардов долларов. Один из американских чиновников назвал обмен денег на уран лишь "одним из многих вариантов".

Что может быть с ядерным материалом Ирана?

США также настаивают на передаче всех ядерных материалов в свою юрисдикцию, тогда как Иран соглашается только на их разбавление внутри страны. Компромиссный вариант предусматривает, что часть высокообогащенного урана могут передать третьей стране, а часть – снизить в концентрации под международным контролем.

Кроме этого, стороны обсуждают меморандум о взаимопонимании, который включает "добровольный" мораторий на обогащение урана. США предлагают 20 лет, тогда как Иран – 5 лет. Переговоры по этому поводу продолжаются.

Документ также предусматривает, что Иран сможет использовать ядерные реакторы для производства медицинских изотопов, но все ядерные объекты должны быть расположены над землей, а имеющиеся подземные – выведены из эксплуатации.

Отдельно обсуждается вопрос Ормузского пролива, однако и здесь сохраняются значительные разногласия. Неизвестно, охватывает ли соглашение вопрос баллистических ракет Ирана и его поддержки региональных союзников, на чем ранее настаивали Израиль и часть американских политиков.

В Белом доме заявили, что переговоры были "продуктивными", но отказались раскрывать детали. Сенатор Линдси Грэм сообщил, что Трамп лично контактировал с иранской стороной, и разговор был напряженным.

Сам Трамп заявил, что Иран якобы согласился взять на себя обязательство не создавать ядерное оружие и передать США свои запасы обогащенного урана.

Мы очень близки к заключению соглашения. Если договоренности не будет – боевые действия возобновятся,

– подчеркнул он.

При этом Трамп добавил, что готов продлить режим прекращения огня после 21 апреля при необходимости.

Между тем посредники из Пакистана, Египта и Турции планируют провести встречу с представителями Саудовской Аравии на полях дипломатического форума в Турции, чтобы обсудить дальнейшие шаги по заключению соглашения.

Кстати, политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко объяснил в эфире 24 Канала, что, хотя уничтожение иранского режима было важным, Трамп просчитался в стратегических последствиях. Сейчас, по мнению эксперта, нет возможностей для абсолютного урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

Как продолжаются переговоры между Вашингтоном и Тегераном?