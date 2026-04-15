Сколько стоит война против Ирана?

Соответствующие расчеты портал Iran War Cost Tracker делает на основе докладов Пентагона для Конгресса. Данные на сайте обновляют в режиме реального времени, а настоящая сумма может быть еще больше.

Смотрите также Следующая "большая проблема" для Европы: какую угрозу несет война на Ближнем Востоке

Уже в первые 6 дней военная операция стоила для США 11,3 миллиарда долларов, после чего расходы составляют еще около 1 миллиарда долларов в день, то есть более 11,5 тысяч долларов в секунду.

Обратите внимание! Поэтому по состоянию на среду, 15 апреля, счетчик миновал отметку в 51 миллиард долларов.

Правда, эта цифра может быть несколько заниженной, о чем заявлял сенатор-демократ Крис Кунс. Некоторые независимые исследования также свидетельствуют, что реальные расходы якобы значительно выше.



Цена войны в Иране

Этот счетчик существует потому, что общественность имеет право на прозрачность в режиме реального времени по расходам на военные операции – а не только на отчеты, которые публикуют годами позже,

– пишет Iran War Cost Tracker.

Кроме того, портал обновляет данные о "человеческой цене". Речь идет о:

13 погибших и 346 раненых военнослужащих США;

более 5 тысяч убитых иранских военных, в частности потери среди высшего руководства;

более 1,5 тысячи погибших и 21 тысяче раненых иранских гражданских.

К слову, накануне Дональд Трамп в интервью FOX Business заявил, что война с Ираном уже "очень близка к завершению".

Что говорят о других расходах в США?

Зато прекращение закупок и финансирования оружия для Украины американский вице-президент Джей Ди Вэнс назвал "настоящим достижением для администрации".

Кроме того, в Белом доме предложили сократить бюджет NASA на 2027 год, из-за чего правительственная организация может потерять более 40 научных проектов, пишет Space.com.