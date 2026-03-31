Грозит ли Европе инфляция?

Причиной общего подорожания считают стремительный рост цен на топливо, которое в свою очередь является прямым следствием конфликта на Ближнем Востоке. Детали сообщает Politico.

Смотрите также Нефть, ПВО и деньги для Кремля: как конфликт на Ближнем Востоке бьет по Украине

Теперь президент Евроцентробанка Кристин Лагард Кристин Лагард вместе с коллегами оказались перед дилеммой. Рост инфляции может заставить их повысить процентные ставки, однако это лишь усугубит экономические проблемы, вызванные ростом цен на энергоносители.

Европейские правительства столкнулись с аналогичной проблемой. Избиратели и предприятия требуют защиты, однако мало кто может позволить "щедрые" субсидии, как это было во время кризиса в 2022 году.

Какой была инфляция в Европе? Во вторник, 31 марта, Eurostat сообщил, что потребительские цены выросли на 1,2% за месяц, а также на 2,5% против прошлого года. Это больше, чем 1,9% в феврале, и является резким отклонением от тенденции 2025 года, когда показатель мягко колебался вокруг целевого уровня ЕЦБ в 2%.

Например, аналитик банка Berenberg Феликс Шмидт считает, что в ближайшие месяцы инфляция достигнет пика на уровне более 3%, а в случае дальнейшей эскалации может даже значительно превысить 4%.

Это связано с тем, что чем дольше продолжается война (на Ближнем Востоке – 24 Канал), тем больше вероятность того, что скачок цен на нефть и газ скажется на стоимости всех других товаров и услуг, в производстве которых их используют,

– говорится в объяснении.

Какие меры может принять Евроцентробанк?

Однако представители ЕЦБ все еще надеются, что до этого не дойдет. В своих заявлениях в течение последних нескольких недель его руководство неоднократно подчеркивало, что не будет спешить повышать процентные ставки.

Зато чиновники пообещали оперативно отреагировать, если бизнес использует текущие новости как повод для повышения цен, или же если увеличится количество требований о повышении зарплаты в целях компенсации потери покупательной способности.

Первые неутешительные известия по этому поводу появились уже 30 марта – ежемесячное исследование Еврокомиссии показало резкий рост доли компаний, которые планируют поднять цены в течение следующего года.

в течение следующего года. На другой риск указал главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, по мнению которого, европейские правительства сами подпитывают инфляцию, чрезмерно расширяя программы помощи через субсидии.

Политическая система должна сосредоточиться на тех, кто больше всего в этом нуждается, а не следовать подходу "среднего избирателя", пытаясь охватить большую группу населения,

– сказал он в интервью.

Интересно! С 20 марта в Украине ввели национальный кэшбек, позволяющий вернуть до 15% стоимости горючего. Но инициативу среди экономистов также восприняли скорее негативно.



Во-первых, она рассчитана на состоятельные слои населения, которые имеют автомобили. Во-вторых, как отметил в эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Владимир Омельченко, это приведет к дополнительным расходам из госбюджета, который и так имеет дефицит.

К слову, следующее заседание руководящего совета ЕЦБ по монетарной политике состоится уже 30 апреля.

Большинство аналитиков ожидают, что он оставит учетную ставку на текущем уровне в 2% (держится с июня 2025 года). Однако если война на Ближнем Востоке не завершится быстро, банк может поднять базовую ставку по крайней мере раз до конца 2026 года.