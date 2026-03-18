Когда запустят кэшбек на топливо?

Об этом Forbes Ukraine сообщил собеседник в Кабмине. Позже информацию подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко.

Программа будет действовать с 20 марта по 1 мая 2026 года. К слову, при покупке топлива на АЗС можно получить кэшбек от государства:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

Такой уровень соответствует текущему росту цен и позволит сэкономить около 11 гривен на литре дизельного топлива, 7 гривен на литре бензина и 2 гривны на литре автогаза, отметил собеседник СМИ.

Это дополнительный инструмент поддержки в ответ на рост цен на топливо, который позволяет быстро помочь людям через уже работающий механизм,

– подчёркнула в свою очередь Свириденко.

Важно! В программе будут участвовать сети, которые зарегистрированы в "Национальном кэшбэке": Укрнафта, OKKO, WOG, Amik Energy, BVS, KLO, Motto, Chipo, VostokGas, Autotrans, Mango, Parallel, Rodnik, "БРСМ-Нафта". Позже присоединятся UPG, Socar, Martin, Marshal и др.