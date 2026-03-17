Какую помощь украинцы смогут получить от правительства?

Сейчас готовится пакет новой помощи для населения, о чем сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.

В частности планируется кэшбек на топливо. Как будет работать программа? При покупке на АЗС люди смогут получить:

15% кэшбэка на дизельное топливо;

10% кэшбэка на бензин;

5% кэшбэка на автогаз.

Кэшбек будет работать до 1 мая. Однако не везде, а только на тех АЗС, которые присоединятся к программе.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 миллионов граждан.

Также ожидается целевая поддержка пенсионеров и уязвимых категорий населения. Об этом подробно рассказали в Министерстве социальной политики.

Денежную доплату вскоре получат:

пенсионеры (по общеобязательному пенсионному страхованию);

получатели пособия по инвалидности;

малообеспеченные семьи;

ВПЛ из числа получателей социальной помощи;

семьи с детьми;

другие получатели базовой социальной помощи.

Средства поступят в апреле. Выплаты будет одноразовой.

Деньги начислят по уже имеющимся механизмами, которыми люди получают социальные выплаты. То есть на спецсчета в банках или через Укрпочту.

Выплаты будут осуществлены в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики,

– говорится на сайте ведомства.

Обратите внимание! Дополнительно обращаться для получения помощи не нужно.

