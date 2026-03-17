Какую помощь украинцы смогут получить от правительства?
Сейчас готовится пакет новой помощи для населения, о чем сообщала премьер-министр Юлия Свириденко.
В частности планируется кэшбек на топливо. Как будет работать программа? При покупке на АЗС люди смогут получить:
- 15% кэшбэка на дизельное топливо;
- 10% кэшбэка на бензин;
- 5% кэшбэка на автогаз.
Кэшбек будет работать до 1 мая. Однако не везде, а только на тех АЗС, которые присоединятся к программе.
Выплаты будут осуществлены на базе программы "Национальный кэшбек", которой уже пользуются 9,4 миллионов граждан.
Также ожидается целевая поддержка пенсионеров и уязвимых категорий населения. Об этом подробно рассказали в Министерстве социальной политики.
Денежную доплату вскоре получат:
- пенсионеры (по общеобязательному пенсионному страхованию);
- получатели пособия по инвалидности;
- малообеспеченные семьи;
- ВПЛ из числа получателей социальной помощи;
- семьи с детьми;
- другие получатели базовой социальной помощи.
Средства поступят в апреле. Выплаты будет одноразовой.
Деньги начислят по уже имеющимся механизмами, которыми люди получают социальные выплаты. То есть на спецсчета в банках или через Укрпочту.
Выплаты будут осуществлены в рамках действующих бюджетных программ Минсоцполитики,
– говорится на сайте ведомства.
Обратите внимание! Дополнительно обращаться для получения помощи не нужно.
Что еще следует знать о ситуации с топливом в Украине?
- Напомним, что в правительстве заявили: по состоянию на сейчас рынок обеспечен горючим в достаточном количестве. Более того, наблюдается спадание ажиотажа. Кроме того, государственная компания "Укрнафта" продолжает держать ориентир цен – как на бензин, так и на дизель.
- В то же время эксперты считают, что подобный кэшбек может усилить макроэкономическую нестабильность в стране и стимулировать инфляцию. Специалисты отмечают, что это будет не только сокращать конкуренцию, а в перспективе – повышать цены на топливо.