Что изменилось на рынке топлива в Украине?
О том, как правительству удалось стабилизировать ситуацию с топливом, говорится в сообщении Юлии Свириденко.
Министр написала о новом совещании с операторами топливного рынка. В частности при участии Минэкономики, Минэнерго, Антимонопольного комитета и Госпродпотребслужбы удалось скоординировать обеспечение ресурсами украинских АЗС.
Наша цель – обеспечить топливом всех потребителей. Безусловным приоритетом остается бесперебойное снабжение для Сил Обороны, экстренных служб, а также для сельскохозяйственных производителей в связи с началом посевной,
– объяснила Свириденко.
В частности она отметила, что крупнейшие АЗС Украины отчитались о запасах горючего на апрель. По словам министра, сейчас наблюдается спад ажиотажа и на рынке хватает горючего. В то же время "Укрнафта" и дальше устанавливает справедливые цены на бензин и остается ориентиром для других заправок.
Премьер-министр также сообщила, что поручила Антимонопольному комитету и Госпродпотребслужбе продолжать контроль за украинским рынком. В частности реагировать на случаи завышенных цен, но без препятствий для бизнеса.
Юлия Свириденко напомнила также о кэшбек на топливо, над программой которого сейчас работает правительство.
Будет ли дефицит топлива на украинском рынке?
Во время часа вопросов к правительству министр энергетики Денис Шмыгаль заверил, что угрозы дефицита нет.
Сегодня никаких угроз на март не видим. Планируем поставки на апрель,
– отметил министр.
Он также рассказал, что в течение марта Украина импортировала 250 тысяч тонн бензина, дизеля и сжиженного газа. А в резервах имеем почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля.
Заметьте! Министр назвал значение для сравнения: по состоянию на 1 февраля 2026 года в резервах было 64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн дизеля.
Шмыгаль в частности добавил, что сейчас поставки топлива в Украину осуществляют из более чем 10 стран. В то же время продолжаются переговоры о дополнительных поставках. Как отметил политик, основа – обеспечения армии, потребности должны закрыть на 100%.
Что еще известно о ситуации с топливом в Украине?
В понедельник, 16 марта, на украинском рынке можно наблюдать стабилизацию цен на бензин. Средняя стоимость за литр – 69,31 гривны. Однако по дизелю – ценник продолжает двигаться вверх.
По программе кэшбек на топливо эксперты имеют беспокойство. Например, Владимир Омельченко отмечает, что инициатива может создать дополнительный спрос, который в период кризиса стоит наоборот ограничить.