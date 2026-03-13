Что будет с топливом и дизелем в Украине в апреле?

Сейчас активно планируется поставка на апрель, о чем сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что в резервах есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля. В частности министр сравнил: по состоянию на 1 февраля текущего года в резервах было 64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн дизеля.

Шмыгаль рассказал, что в целом Украина импортирует около 75% горючего, а больше всего поставок происходит из Польши, Литвы Румынии и Греции. Топливо предоставляют более 10 стран.

Министр энергетики отметил, что правительство по состоянию на сейчас имеет три приоритета по обеспечению топливом:

Силы обороны;

аграриев в рамках посевной;

бизнес и розничная торговля.

Обратите внимание! И по всем этим направлениям он не видит угроз.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Закупки продолжаются. Переговоры о дополнительных поставках начаты. Армия будет обеспечена горючим на 100%".

В то же время для обеспеченности фермеров нужно 300 тысяч тонн дизеля. По словам Шмыгаля, большинство производителей имеют закупленный или законтрактованный запас топлива на несколько недель.

Он отметил, что посевная кампания началась и проходит в соответствии с графиками.

Однако Сергей Куюн – Директор консалтинговой компании "А-95" – сказал, что страна обеспечена горючим на март, но в апреле будет непросто.

Никто не понимает, что будет дальше, куда оно пойдет. Волатильность просто сумасшедшая: +20% в один день, на следующий день -20%,

– отметил Куюн.

Дело в том, что сейчас иностранные поставщики и логистические операторы:

или замораживают сделки до прояснения ситуации;

или искусственно раздувают цены на топливо.

Но эксперт заверил, что мировые резервуары переполнены нефтепродуктами.

Важно! То есть, когда международные правительства и сырьевые корпорации пройдут этап адаптации, цены вернутся в норму.

Что еще следует знать о ситуации с горючим?