Что будет с топливом и дизелем в Украине в апреле?
Сейчас активно планируется поставка на апрель, о чем сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Он сообщил, что в резервах есть почти по 100 тысяч тонн бензина и дизеля. В частности министр сравнил: по состоянию на 1 февраля текущего года в резервах было 64 тысячи тонн бензина и 83 тысячи тонн дизеля.
Шмыгаль рассказал, что в целом Украина импортирует около 75% горючего, а больше всего поставок происходит из Польши, Литвы Румынии и Греции. Топливо предоставляют более 10 стран.
Министр энергетики отметил, что правительство по состоянию на сейчас имеет три приоритета по обеспечению топливом:
- Силы обороны;
- аграриев в рамках посевной;
- бизнес и розничная торговля.
Обратите внимание! И по всем этим направлениям он не видит угроз.
Закупки продолжаются. Переговоры о дополнительных поставках начаты. Армия будет обеспечена горючим на 100%".
В то же время для обеспеченности фермеров нужно 300 тысяч тонн дизеля. По словам Шмыгаля, большинство производителей имеют закупленный или законтрактованный запас топлива на несколько недель.
Он отметил, что посевная кампания началась и проходит в соответствии с графиками.
Однако Сергей Куюн – Директор консалтинговой компании "А-95" – сказал, что страна обеспечена горючим на март, но в апреле будет непросто.
Никто не понимает, что будет дальше, куда оно пойдет. Волатильность просто сумасшедшая: +20% в один день, на следующий день -20%,
– отметил Куюн.
Дело в том, что сейчас иностранные поставщики и логистические операторы:
- или замораживают сделки до прояснения ситуации;
- или искусственно раздувают цены на топливо.
Но эксперт заверил, что мировые резервуары переполнены нефтепродуктами.
Важно! То есть, когда международные правительства и сырьевые корпорации пройдут этап адаптации, цены вернутся в норму.
Что еще следует знать о ситуации с горючим?
- Украина не планирует снижать акциз на горючее. Кроме того, правительство не станет уменьшать и НДС для горючего. Дело в том, что налоги и сбора идут на финансирование обороны страны.
- В то же время правительство вводит кэшбек на топливо. Он будет действовать до 1 мая.