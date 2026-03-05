Что известно о дефиците топлива в Крыму?

О том, какая ситуация на АЗС, говорится в сообщении Министерства топлива и энергетики Крыма.

Так якобы в период с 24 по 27 февраля из-за погоды нарушились поставки, но сейчас "они восстановились".

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 24 по 27 февраля была нарушена ритмичность поставок светлых нефтепродуктов паромной переправой, что привело к задержкам в поставках горюче-смазочных материалов на полуостров. Регулярные поставки бензина восстановлены,

– говорится в сообщении.

Однако от местных есть другие свидетельства. Например, телеграмм-канал "ЧП/Севастополь" опубликовал сообщение, где есть информация об очередях на АЗС и дефиците бензина. Самое проблемное купить топливо марки А95.

Что еще известно о ситуации с бензином А95 в Крыму?

Недавно сообщалось, что бензин этой марки фактически исчез с АЗС Севастополя и Симферополя. Об этом в частности говорится на ресурсе "Диалог.ua" со ссылкой на собранные материалы из соцсетей местных и региональных пабликов.

В частности, сообщения о недостатке горючего подтверждают и сами сети заправок. Например, "Мустанг" сообщил, что у них доступно топливо только одной марки (АИ-92). Сеть "ТЭС" вообще не имеет бензина, но как отмечает – временно.

Деталей топливного кризиса не раскрывают, и ранее такие дефициты связывали с украинскими ударами по российским НПЗ.

Однако сейчас причиной может быть и обострение на Ближнем Востоке. Ведь из-за этого цены на нефть, газ и бензин выросли почти во всем мире. К тому же из-за частичной блокады Ормузского пролива транспортировка топлива под угрозой.

