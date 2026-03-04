Почему растут цены на топливо?

Нефтяные рынки всколыхнули сообщения о перебоях судоходства в Ормузском проливе из-за военных действий. Однако через этот морской путь в Европу приходит всего 3% нефти, объяснил в комментарии 24 Каналу энергетический эксперт Юрий Корольчук.

По его словам, европейский рынок получает нефть преимущественно из других источников:

из США;

Норвегии;

стран Африки.

Персидский залив больше работает именно на азиатский рынок. И именно там было бы логично видеть подорожание нефтепродуктов. Зато мы видим его в европейской части, в частности в Украине,

– отмечает Корольчук.

Эксперт уверен, что ажиотаж вокруг горючего преувеличен. Он объясняет, что поставщики уже имеют законтрактованные партии для Украины, цена на которых определена ранее.

Например, цена горючего реально может составлять 60 гривен. И хотя оно еще не прибыло в Украину, его уже приобрели по этой стоимости. Но сети потом "накручивают" цены, доводя их до 70 гривен или больше.

Корольчук отмечает, что главная проблема заключается в отсутствии контроля на рынке топлива.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических исследований Проблема в том, что нет долгосрочных контрактов. Их наличие гарантировало бы отсутствие такого резкого подорожания. Именно государство должно заставлять владельцев сетей АЗС, трейдеров работать по таким соглашениям, потому что это, в первую очередь, защита потребителя.

Директор энергетических программ в Центре Разумкова Владимир Омельченко также обеспокоен с ценами на бензин и дизель в Украине. Он напоминает, что компании имеют еще и запасы горючего, а не только ориентируются на контракты.

Необходимо, чтобы Антимонопольный комитет усилил мониторинг рынка и наказывал тех, кто нарушает конкурентную политику,

– отмечает Омельченко.

Заметьте! По прогнозам экспертов, если война на Ближнем Востоке перейдет от авиаударов в сухопутную фазу, украинские АЗС могут поднять цены на топливо до 90 – 100 гривен, если государство не вмешается в ценовую политику сетей.

Как растут цены на топливо в Украине?

В среду, 4 марта, цены на топливо в Украине превысили отметку в 80 гривен за литр на некоторые сорта.

В целом цены значительно отличаются в зависимости от заправочной станции:

литр А-95 стоит от 63,99 до 73,99 гривны ;

; литр Pulls 100 – от от 78,99 до 80,99 гривны.

Цена дизеля в среднем составляет от 63,99 до 73,99 гривны.

Впрочем, цены на АЗС различаются от сети.

Для примера, бензин А-95, по данным портала ВсеАЗС, стоит:

Авантаж 7 – 60,95 гривны за литр;

БРСМ-Нафта – 61,99 гривны за литр;

Shell – 61,99 гривны за литр;

UPG – 65,90 гривны за литр;

АМИС – 64,99 гривны за литр;

Укрнафта – 66,99 гривны за литр;

ОККО – 70,99 гривны за литр;

SOCAR – 70,99 гривны за литр;

WOG – 68,99 гривны за литр.

Обратите внимание! Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что в течение недели рост цен на топливо может составить в среднем 2 – 3 гривны.

