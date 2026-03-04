Какие цены на топливо в Германии?
На сегодня цены на топливо в Европе в большинстве стран значительно опережают украинские, свидетельствуют данные портала Fuelо.
Со вчерашнего дня цены еще подскочили и, например, в Германии, в среднем литр 95-го бензина обходится в 1,96 евро (98,5 гривны).
И некоторые заправки подкрутили цены еще выше. Сейчас самой дорогой немецкой АЗС считается станция ESSO A3 Donautal West, пишет Bild.
На этой заправке топливо стоит:
- литр Super – 2,48 евро (124,6 гривны);
- литр Super E10 – 2,41 (121,1 гривны);
Эта АЗС расположена недалеко от города Пассау, что в Баварии. Она находится на автобане A3, вблизи границы с Австрией.
Из-за активного транзитного движения в направлении Вены, ограниченную конкуренцию и отсутствие альтернатив поблизости цены здесь традиционно высокие. Впрочем, в период кризисов наценка становится особенно ощутимой,
– отмечает издание.
Таким образом, за 50 литров топлива Super на этой АЗС водителю придется заплатить 123,95 евро. Тогда как в среднем по стране тот же объем бензина обошелся бы примерно в 94,75 евро.
Важно! По подсчетам издания, от пьяницы, 27 февраля, цены на топливо в Германии выросли в среднем уже на 6 – 9 евро за 50 литров бензина.
Какие цены в других странах ЕС?
В других странах Евросоюза цены на бензин и дизель тоже подскочила существенно, например, во Франции, Италии, Португалии, Греции и тому подобное. По данным Fuelо, 4 марта в среднем топливо стоит:
Франция
- бензин 95-й – 1,82 евро (91,45 гривны);
- дизель – 1,83 евро (91,96 гривны).
Италия
- бензин 95-й – 1,80 евро (90,45 гривны);
- дизель – 1,88 евро (94,47 гривны).
Португалия
- бензин 95-й – 1,79 евро (89,95 гривны);
- дизель – 1,73 евро (85,92 гривны).
Греция
- бензин 95-й – 1,74 евро (87,43 гривны);
- дизель – 1,54 евро (77,39 гривны).
Несколько дешевле бензин в Бельгии (1,60 евро), Испании (1,58 евро), Эстонии (1,51 евро), Латвии (1,53 евро), Литве (1,49 евро) и др.
Но лидерство по ценам на топливо, по данным портала, удерживают Нидерланды, где бензин в середине недели стоит 2,19 евро в среднем (110,05 гривны), а дизель – 2,02 евро (101,5 гривны).
Важно! Все расчеты в гривне проведены с помощью конвертера валют сайта "Минфин".
Почему растут цены на топливо?
В Украине также зафиксировали рост цен на топливо. В Киеве 4 марта литр бензина А-95 на АЗС продают в среднем от 63,99 до 73,99 гривны. Стоимость премиального бензина Pulls 100 еще выше – от 78,99 до 80,99 гривны за литр.
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии 24 Каналу объяснил, что обострение ситуации вокруг Ирана может стать информационным поводом для повышения цен на бензин и дизель. По его словам, ближайшие дни рынок может демонстрировать довольно эмоциональную реакцию на новости с Ближнего Востока.
В то же время значительная часть военных рисков уже была заложена в мировые цены на нефть, а нынешние колебания частично связаны с желанием отдельных игроков воспользоваться ситуацией.
Конфликт в регионе уже несколько дней удерживает нефтяные рынки в напряжении. Особое внимание инвесторы уделяют Ормузскому проливу, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Любые угрозы для судоходства в этом районе сразу сказываются на котировках, а затем и на ценах на топливо.