Какие цены на топливо в Германии?

На сегодня цены на топливо в Европе в большинстве стран значительно опережают украинские, свидетельствуют данные портала Fuelо.

Со вчерашнего дня цены еще подскочили и, например, в Германии, в среднем литр 95-го бензина обходится в 1,96 евро (98,5 гривны).

И некоторые заправки подкрутили цены еще выше. Сейчас самой дорогой немецкой АЗС считается станция ESSO A3 Donautal West, пишет Bild.

На этой заправке топливо стоит:

литр Super – 2,48 евро (124,6 гривны);

литр Super E10 – 2,41 (121,1 гривны);

Эта АЗС расположена недалеко от города Пассау, что в Баварии. Она находится на автобане A3, вблизи границы с Австрией.

Из-за активного транзитного движения в направлении Вены, ограниченную конкуренцию и отсутствие альтернатив поблизости цены здесь традиционно высокие. Впрочем, в период кризисов наценка становится особенно ощутимой,

– отмечает издание.

Таким образом, за 50 литров топлива Super на этой АЗС водителю придется заплатить 123,95 евро. Тогда как в среднем по стране тот же объем бензина обошелся бы примерно в 94,75 евро.

Важно! По подсчетам издания, от пьяницы, 27 февраля, цены на топливо в Германии выросли в среднем уже на 6 – 9 евро за 50 литров бензина.

Какие цены в других странах ЕС?

В других странах Евросоюза цены на бензин и дизель тоже подскочила существенно, например, во Франции, Италии, Португалии, Греции и тому подобное. По данным Fuelо, 4 марта в среднем топливо стоит:

Франция

бензин 95-й – 1,82 евро (91,45 гривны);

дизель – 1,83 евро (91,96 гривны).

Италия

бензин 95-й – 1,80 евро (90,45 гривны);

дизель – 1,88 евро (94,47 гривны).

Португалия

бензин 95-й – 1,79 евро (89,95 гривны);

дизель – 1,73 евро (85,92 гривны).

Греция

бензин 95-й – 1,74 евро (87,43 гривны);

дизель – 1,54 евро (77,39 гривны).

Несколько дешевле бензин в Бельгии (1,60 евро), Испании (1,58 евро), Эстонии (1,51 евро), Латвии (1,53 евро), Литве (1,49 евро) и др.

Но лидерство по ценам на топливо, по данным портала, удерживают Нидерланды, где бензин в середине недели стоит 2,19 евро в среднем (110,05 гривны), а дизель – 2,02 евро (101,5 гривны).

Важно! Все расчеты в гривне проведены с помощью конвертера валют сайта "Минфин".

Почему растут цены на топливо?