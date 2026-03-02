Об этом пишет BILD.
Что происходит с топливом в Европе?
В Германии некоторый рост на топливо уже заметили.
Там боятся, что цены на бензин и дизельное топливо вырастут еще больше. Крупные концерны уже сообщили, что добавят к ценам еще 2 – 3%.
Поэтому все активно бросились пополнять запасы.
По всей Германии на заправках наблюдаются длинные очереди. Все обеспокоены,
– сообщил представитель Ассоциации автозаправочных станций Херберт Рабль.
Еще в пятницу литр Super E10 стоил 1,780 евро, в воскресенье – 1,791 евро, а в понедельник – 1,830 евро.
"Мы ожидаем дальнейшего роста цен", – заявила представительница Всеобщего немецкого автомобильного клуба.
Между тем в Италии ситуация вроде спокойная. Украинцы в комментарии 24 Каналу рассказали, что паники нет, но до полного баки автомобилей таки заправили.
Напомним также, что компания Qatar Energy приостановила производство сжиженного природного газа. Иранские "Шахеды" атаковали энергообъект в промышленном городе Рас-Лаффан, которое принадлежит компании, а еще – электростанцию в Месаиде.
В Рас-Лаффане расположен крупнейший в мире экспортный терминал сжиженного природного газа, крупнейший искусственный порт, большая инфраструктура для производства сжиженного природного газа, переработки газа в жидкое топливо, нефтехимической промышленности, нефтеперерабатывающих заводов и электростанции/опреснительной установки.
Также Саудовская Аравия закрыла крупнейший НПЗ в Рас-Тануре. Там тоже был прилет БпЛА.
На фоне этой ситуации исследовательская консалтинговая компания Wood Mackenzie утверждает, что может разгореться конкуренция между Азией и Европой за доступное топливо.
А Goldman Sachs Group Inc. пишет, что за природный газ европейцам придется платить вдвое больше при условии, что поставки через Ормузский пролив остановятся на месяц.
Сколько может длиться операция против Ирана?
Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана планировалась на 4 недели. Впрочем, она уже опережает график.
Кроме того, американский президент не исключает возможности введения войск в Иран. Это фактически будет означать втягивание США в длительный конфликт. Впрочем, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил 24 Каналу, что пока не видно, чтобы техника перебрасывалась в нужных объемах.
Между тем на фоне эскалации Иран заявил, что якобы запустил новую сверхтяжелую ракету Fattah-2. И это, по словам иранцев, был боевой удар.