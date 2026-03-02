Про це пише BILD.

Що відбувається із пальним у Європі?

У Німеччині деяке зростання на пальне уже помітили.

Там бояться, що ціни на бензин та дизельне паливо зростуть ще більше. Великі концерни уже повідомили, що додадуть до цін ще 2 – 3%.

Тож усі активно кинулися поповнювати запаси.

По всій Німеччині на заправках спостерігаються довгі черги. Усі стурбовані,

– повідомив представник Асоціації автозаправних станцій Херберт Рабль.

Ще у п'ятницю літр Super E10 коштував 1,780 євро, у неділю – 1,791 євро, а у понеділок – 1,830 євро.

"Ми очікуємо подальшого зростання цін", – заявила представниця Загального німецького автомобільного клубу.

Тим часом в Італії ситуація ніби спокійна. Українці в коментарі 24 Каналу розповіли, що паніки немає, але до повного баки автівок таки заправили.

Нагадаємо також, що компанія Qatar Energy призупинила виробництво скрапленого природного газу. Іранські "Шахеди" атакували енергооб'єкт у промисловому місті Рас-Лаффан, яке належить компанії, а ще – електростанцію в Месаїді.



У Рас-Лаффані розташований найбільший у світі експортний термінал скрапленого природного газу, найбільший штучний порт, велика інфраструктура для виробництва скрапленого природного газу, перероблення газу на рідке паливо, нафтохімічної промисловості, нафтопереробних заводів і електростанції/опріснювальної установки.



Також Саудівська Аравія закрила найбільший НПЗ у Рас-Танурі. Там теж був приліт БпЛА.

На тлі цієї ситуації дослідницька консалтингова компанія Wood Mackenzie стверджує, що може розгорітися конкуренція між Азією і Європою за доступне паливо.

А Goldman Sachs Group Inc. пише, що за природний газ європейцям доведеться платити вдвічі більше за умови, що поставки через Ормузьку протоку зупиняться на місяць.

Скільки може тривати операція проти Ірану?