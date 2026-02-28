Масштабна операція "Епічна лють" проти Ірану: що відбувається зараз на Близькому Сході

Окрім того, ціллю є ключові фігури іранського режиму. Що наразі відбувається на Близькому Сході, слідкує 24 Канал.
Дивіться також "Спонсор терору №1": Трамп оголосив про початок масштабної операції США проти Ірану
Що відбувається на Близькому Сході?
Іранські державні ЗМІ повідомили, що американо-ізраїльські атаки були спрямовані проти дедалі більшої кількості міст та об'єктів по всьому Ірану. Стовпи диму можна було побачити над Тегераном через прямі удари, повідомлялося про вибухи у великих містах Ісфахан, Шираз та Тебріз або поблизу них. Вибухи також були в кількох західних містах, а також навколо портових міст Перської затоки, які мають велике значення для нафтової торгівлі Ірану, включаючи Асалуйє. Міністерство закордонних справ Росії назвало удари "заздалегідь спланованим і неспровокованим актом збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН", вимагаючи негайного припинення військової кампанії та повернення дипломатії. Росіяни звинуватили Вашингтон і Тель-Авів у "приховуванні занепокоєння" щодо ядерної програми Ірану під час прагнення до зміни режиму, попереджаючи, що атаки можуть спричинити "гуманітарну, економічну і, можливо, радіологічну катастрофу" в регіоні, а також звинуватили США та Ізраїль у "зануренні Близького Сходу в безодню неконтрольованої ескалації". Москва назвала бомбардування ядерних об'єктів під гарантіями Міжнародного агентства з атомної енергії "неприйнятним" і заявила, що готова допомогти досягти мирного вирішення, покладаючи повну відповідальність за ескалацію на США та Ізраїль. Американські "Томагавки", як летіли на Іран, зафіксували над Іраком: дивіться відео Саудівська Аравія та ОАЕ офіційно приєднуються до США та Ізраїлю у конфлікті проти Ірану і будуть завдавати ударів. Робота протиракетних систем по іранських ракетам над Бахрейном: дивіться відео Вибух в Тегерані / Фото AP Особа, ознайомлена з військовими планами, каже, що суботня операція планувалася США та Ізраїлем протягом кількох місяців і тісно координувалася. Ця особа каже, що атаки очікуються ще кілька днів. Лідери Європейського Союзу у суботу оприлюднили спільну заяву, закликаючи до стриманості та залучення до регіональної дипломатії в надії "забезпечити ядерну безпеку". Забезпечення ядерної безпеки та запобігання будь-яким діям, які можуть ще більше загострити напруженість або підірвати глобальний режим нерозповсюдження, мають критичне значення. Ми закликаємо всі сторони проявити максимальну стриманість, захищати цивільних і повністю поважати міжнародне право, Корпус вартових Ісламської революції заявила, що всі американські бази, ресурси та інтереси в регіоні вважаються законними цілями для іранської армії. Там додали, що завдали ударів по ізраїльських та американських базах іранськими ракетами, і ця операція у відповідь триватиме, доки ворог не буде "остаточно розгромлений". Іран стверджує, що завдав ударів по військових об'єктах США в кількох країнах Перської затоки, а також запустив ракети у бік Ізраїлю. Звуки вибухів лунали у кількох країнах. Іран запустив десятки балістичних ракет у бік Ізраїлю, повідомляє Nour News, видання, пов'язане з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Повідомлень про жертв немає. Корпус вартових Ісламської революції заявив, що мішенями були авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та військово-морська база США в Бахрейні. За даними іранських державних ЗМІ, також була атакована авіабаза Муваффак Аль-Салті в Йорданії, а також база США на півночі Іраку. Збитки все ще з'ясовується: кілька ракет було випущено по Об'єднаних Арабських Еміратах і перехоплено. За даними офіційного інформаційного агентства ОАЕ, уламки ракети впали в житловому районі та вбили одну цивільну людину. Одна ракета вразила об'єкт ВМС США в штаті Бахрейн. Повідомлень про жертв не надходило. Катарський чиновник заявив, що Катар перехопив дві іранські ракети над країною. Начальник Генерального штабу Кувейту заявив, що "системи ППО зачепили ракети, що летіли". Йорданські військові стверджують, що протиповітряна оборона успішно перехопила дві балістичні ракети, спрямовані на Королівство. Сліди перехоплення ракети ППО над Старим містом Єрусалима / Фото AP Декілька високопоставлених командирів КВІР та іранських політиків загинули внаслідок ударів США та Ізраїлю. Таку інформацію наводить кореспондент Reuters Філ Стюарт з посиланням на іранське джерело. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. В Ірані спостерігається майже повність відсутній Інтернет. Рівень національного з'єднання впав до близько 4% від звичайного. В Пентагоні операції США проти Іранського режиму назвали Epic fury, що українською звучить як "Епічна лють". Водночас західні журналісти кажуть про іншу назву, яку дав Ізраїль. В офісі ізраїльського прем'єр-міністра назвали удари 28 лютого Roaring Lion, тобто "Ревучий лев". Як пояснили у виданні, ізраїльська назва походить від попередньої 12-денної операції "Висхідний лев" у червні 2025 року. Як повідомляє Al Jazeera, в Абу-Дабі щонайменше одна людина загинула після перехоплення кількох ракет, запущених з Ірану. Влада ОАЕ заявила, що "цей напад є кричущим порушенням національного суверенітету та міжнародного права", і додала, що країна "залишає за собою повне право реагувати на цю ескалацію". Reuters повідомляє, що вибухи продовжуються поблизу аеропорту в столиці ОАЕ. В Абу-Дабі пролунали вибухи через атаку Ірану: дивіться відео Бахрейн підтвердив, що штаб-квартира П'ятого флоту ВМС США в столиці Манамі зазнала нападу. Раніше повідомлялося про ракетні удари Ірану по американській базі в Бахрейні. Вибухи також пролунали у Бахрейні: дивіться відео Різні медіа повідомляють про вибухи в Бахрейні та в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, де розташовані американські військові бази. Іранське державне телебачення заявило, що Збройні сили країни атакували чотири американські військові об'єкти в регіоні. За повідомленням мовника, під ракетні удари потрапили авіабаза Аль-Удейд у Катарі, база Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також штаб-квартира П'ятого флоту США в Бахрейні. За даними Al Jazeera, влада Катару – ще однієї країни, де розміщена база США – розіслала мобільні сповіщення із закликом залишатися вдома. Раніше міністерство оборони Катару повідомило, що його системи протиповітряної оборони перехопили іранські ракети. Також надходять повідомлення про вибухи в Кувейті, де також дислоковані американські військові. За окремими оцінками, у країні перебуває до 13 500 військовослужбовців США. У МЗС України зауважили, що іранський режим десятиліттями знущався зі свого народу та розгорнув масштабну політику насильства проти власних людей та інших країн. Увесь цей час Іран масово порушував права людини всередині країни та підтримував бойовиків. А ще – надавав військову підтримку Росії для війни проти України. Подібна співпраця обох режимів – це грубе порушення міжнародного права. Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо удари тисяч "Шахедів" по наших мирних містах і людях, Там також наголосили на глибокій кризі внутрішньої політики Ірану. І, як неодноразово наголошував президент Зеленський, іранський режим уже давно мав піти. "Режим витрачав колосальні ресурси саме на насильство, вбивства і хаос, а не на забезпечення власних людей, економічне становище яких продовжувало погіршуватися з кожним роком… Причиною нинішніх подій є саме насильство та свавілля іранського режиму, зокрема вбивства та репресії проти мирних протестувальників, які за останні місяці набули особливо великих масштабів", – додали у МЗС. У відомстві зауважили, що іранська влада могла запобігти силовому сценарію, але проігнорувала дипломатію і затягувала час, сподіваючись ввести в оману міжнародну спільноту. Підтверджуємо нашу незмінну позицію: ми бажаємо безпеки, процвітання та свободи іранському народу, а також стабільності та процвітання Близькому Сходу. Ми дякуємо всім у світі, хто підтримував і підтримує іранський народ у цей складний час, Особисто глава МЗС наголосив, що Україна підтримує народ Ірану, а не режим. Наша позиція залишається послідовною та базується на нормах міжнародного права, Дональд Трамп повідомив про можливі жертви серед американців під час операції США в Ірані, але зазначив, що вжито заходів для мінімізації ризиків. Іранський Корпус вартових ісламської революції оголосив про початок "першої хвилі масштабних ракетних атак і атак безпілотників" проти Ізраїлю у відповідь. Також підтримувані Іраном хусити в Ємені вирішили відновити ракетні атаки та атаки безпілотників на судноплавні маршрути та Ізраїль на підтримку Ірану, перший напад можуть здійснити вже ввечері. ЗМІ пишуть про про вибухи на півночі Ізраїлю, ймовірно, вони спричинені роботою ППО. Про постраждалих або загиблих внаслідок ударів Ірану наразі не зазначають. А Міністерство оборони Катару заявило про перехоплення іранської ракети системою протиповітряної оборони Patriot. Також серію вибухів чули у Бахрейні, ймовірно, ціллю була військова база Джуфейр у передмісті Манами. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що це спільна операція зі США проти "екзистенційної загрози", що походить від Ірану. Він у своїй заяві заявив, що атака на Іран може "створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю в свої руки". Трамп заявив, що армія США розпочала масштабні бойові дії в Ірані. Наша мета – захистити американський народ шляхом усунення неминучих загроз з боку іранського режиму, порочної групи дуже жорстоких, жахливих людей. Його загрозлива діяльність безпосередньо наражає на небезпеку Сполучені Штати, наші війська, наші закордонні бази і наших союзників по всьому світу, Він розповів, що протягом 47 років іранський режим скандував "Смерть Америці" і вів нескінченну кампанію кровопролиття та масових вбивств, спрямовану проти США. Особливо – в останні роки, коли "маріонетки режиму" продовжували численні атаки на американські сили на Близькому Сході, військово-морські та комерційні судна США та міжнародні судноплавні шляхи. Трамп назвав це "масовим терором" і заявив, що більше не буде з цим миритися. Іран є державним спонсором терору номер один у світі, і нещодавно вбив десятки тисяч своїх власних громадян на вулицях, коли вони протестували, Він зазначив, що політика США полягає в тому, аби Іран ніколи не міг мати ядерну зброю. "Я скажу це знову: у них ніколи не може бути ядерної зброї. Саме тому під час операції "Опівнічний молот" у червні минулого року ми знищили ядерну програму режиму у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Після тієї атаки ми попередили їх ніколи не відновлювати своє зловмисне прагнення ядерної зброї, і ми неодноразово намагалися укласти угоду", – нагадав американський президент. Але Іран не погодився на умови США. Натомість там спробували відновити ядерну програму та продовжити розробку ракет великої дальності, які можуть досягти Європи. План США – знищити іранські ракети та зрівняти ракетну промисловість країни із землею. Цей режим незабаром зрозуміє, що ніхто не повинен кидати виклик силі Збройних сил Сполучених Штатів. Ми робимо це не для сьогодення. Ми це робимо для майбутнього, і це благородна місія, Він закликав членів Корпусу вартових ісламської революції, збройних сил і всієї поліції Ірану скласти зброю, аби не зіткнутися зі смертю. Звернувся американський президент й до іранського народу, запевнивши їх, що "час свободи близький". "Залишайтеся в укриттях. Не виходьте із дому. Зовні дуже небезпечно. Бомби будуть падати всюди. Коли ми закінчимо, візьміть владу над своїм урядом. Воно буде вашим. Ймовірно, це буде ваш єдиний шанс за багато поколінь", – додав Трамп. Іран заявив, що готує "нищівну" відповідь на ізраїльські удари по об'єктах у столиці та інших містах. В Ізраїлі уже ввели надзвичайний стан, обмежили освітній процес і масові заходи, працюють лише установи критичної інфраструктури. За даними джерел The New York Times, атака розпочалася орієнтовно о 8:10 за місцевим часом. Вони також підтверджують інформацію про те, що такий масштабний напад, як очікується, триватиме щонайменше кілька днів. Крилаті ракети, схоже, летять по Ірану: дивіться відео Медіа пишуть про можливу спробу замаху на президента Ірану Масуда Пезешкіана на тлі уже другої хвилі ранкових ударів по об'єктах у Тегерані. Так, повідомляється про удари по урядових об'єктах, президентському комплексу, аеропорту Тегерана, . Окремі ЗМІ також повідомляють, що однією з цілей удару міг бути й офіс верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, а також район, де зазвичай проживає він. Втім, верховний лідер покинув Тегеран. Армія оборони Ізраїлю розпочала несподівану атаку по Ірану, в Тегерані пролунали щонайменше три вибухи. В Ізраїлі запровадили особливий режим надзвичайного стану через очікування можливих ракетних та дронових ударів у відповідь. Ізраїль превентивно атакував Іран: дивіться відео Міністр оборони Ісраель Кац підтвердив, що Ізраїль розпочав превентивну операцію проти Ірану "з метою усунення загроз для держави". Він оголосив про запровадження спеціального режиму надзвичайного стану на всій території країни. Крім того, ЦАХАЛ повідомив, що одночасно завдає ударів по об'єктах "терористичної інфраструктури" угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. Деталі операції наразі уточнюються.
Реакція Росії
Лідери ЄС закликають до стриманості
– заявили там.
Оновлення щодо ударів
В Абу-Дабі щонайменше одна людина загинула
У яких країнах пролунали вибухи?
Україна зробила заяву щодо операції проти Ірану
– зазначили у міністерстві.
– резюмували у МЗС.
– сказав Сибіга.
Іран почав удари у відповідь
Трамп офіційно оголосив про початок масштабної операції США проти Ірану
– йдеться у заяві американського президента.
– також наголосив Трамп.
– заявив Трамп.
Ізраїль атакував Іран
Іранські державні ЗМІ повідомили, що американо-ізраїльські атаки були спрямовані проти дедалі більшої кількості міст та об'єктів по всьому Ірану.
Стовпи диму можна було побачити над Тегераном через прямі удари, повідомлялося про вибухи у великих містах Ісфахан, Шираз та Тебріз або поблизу них.
Вибухи також були в кількох західних містах, а також навколо портових міст Перської затоки, які мають велике значення для нафтової торгівлі Ірану, включаючи Асалуйє.
Міністерство закордонних справ Росії назвало удари "заздалегідь спланованим і неспровокованим актом збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН", вимагаючи негайного припинення військової кампанії та повернення дипломатії.
Росіяни звинуватили Вашингтон і Тель-Авів у "приховуванні занепокоєння" щодо ядерної програми Ірану під час прагнення до зміни режиму, попереджаючи, що атаки можуть спричинити "гуманітарну, економічну і, можливо, радіологічну катастрофу" в регіоні, а також звинуватили США та Ізраїль у "зануренні Близького Сходу в безодню неконтрольованої ескалації".
Москва назвала бомбардування ядерних об'єктів під гарантіями Міжнародного агентства з атомної енергії "неприйнятним" і заявила, що готова допомогти досягти мирного вирішення, покладаючи повну відповідальність за ескалацію на США та Ізраїль.
Американські "Томагавки", як летіли на Іран, зафіксували над Іраком: дивіться відео
Саудівська Аравія та ОАЕ офіційно приєднуються до США та Ізраїлю у конфлікті проти Ірану і будуть завдавати ударів.
Робота протиракетних систем по іранських ракетам над Бахрейном: дивіться відео
Вибух в Тегерані / Фото AP
Особа, ознайомлена з військовими планами, каже, що суботня операція планувалася США та Ізраїлем протягом кількох місяців і тісно координувалася.
Ця особа каже, що атаки очікуються ще кілька днів.
Лідери Європейського Союзу у суботу оприлюднили спільну заяву, закликаючи до стриманості та залучення до регіональної дипломатії в надії "забезпечити ядерну безпеку".
Забезпечення ядерної безпеки та запобігання будь-яким діям, які можуть ще більше загострити напруженість або підірвати глобальний режим нерозповсюдження, мають критичне значення. Ми закликаємо всі сторони проявити максимальну стриманість, захищати цивільних і повністю поважати міжнародне право,
Корпус вартових Ісламської революції заявила, що всі американські бази, ресурси та інтереси в регіоні вважаються законними цілями для іранської армії.
Там додали, що завдали ударів по ізраїльських та американських базах іранськими ракетами, і ця операція у відповідь триватиме, доки ворог не буде "остаточно розгромлений".
Іран стверджує, що завдав ударів по військових об'єктах США в кількох країнах Перської затоки, а також запустив ракети у бік Ізраїлю.
Звуки вибухів лунали у кількох країнах.
Іран запустив десятки балістичних ракет у бік Ізраїлю, повідомляє Nour News, видання, пов'язане з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Повідомлень про жертв немає.
Корпус вартових Ісламської революції заявив, що мішенями були авіабаза Аль-Удейд у Катарі, авіабаза Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в ОАЕ та військово-морська база США в Бахрейні. За даними іранських державних ЗМІ, також була атакована авіабаза Муваффак Аль-Салті в Йорданії, а також база США на півночі Іраку.
Збитки все ще з'ясовується: кілька ракет було випущено по Об'єднаних Арабських Еміратах і перехоплено. За даними офіційного інформаційного агентства ОАЕ, уламки ракети впали в житловому районі та вбили одну цивільну людину.
Одна ракета вразила об'єкт ВМС США в штаті Бахрейн. Повідомлень про жертв не надходило.
Катарський чиновник заявив, що Катар перехопив дві іранські ракети над країною.
Начальник Генерального штабу Кувейту заявив, що "системи ППО зачепили ракети, що летіли".
Йорданські військові стверджують, що протиповітряна оборона успішно перехопила дві балістичні ракети, спрямовані на Королівство.
Сліди перехоплення ракети ППО над Старим містом Єрусалима / Фото AP
Декілька високопоставлених командирів КВІР та іранських політиків загинули внаслідок ударів США та Ізраїлю.
Таку інформацію наводить кореспондент Reuters Філ Стюарт з посиланням на іранське джерело.
Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
В Ірані спостерігається майже повність відсутній Інтернет.
Рівень національного з'єднання впав до близько 4% від звичайного.
В Пентагоні операції США проти Іранського режиму назвали Epic fury, що українською звучить як "Епічна лють". Водночас західні журналісти кажуть про іншу назву, яку дав Ізраїль.
В офісі ізраїльського прем'єр-міністра назвали удари 28 лютого Roaring Lion, тобто "Ревучий лев".
Як пояснили у виданні, ізраїльська назва походить від попередньої 12-денної операції "Висхідний лев" у червні 2025 року.
Як повідомляє Al Jazeera, в Абу-Дабі щонайменше одна людина загинула після перехоплення кількох ракет, запущених з Ірану. Влада ОАЕ заявила, що "цей напад є кричущим порушенням національного суверенітету та міжнародного права", і додала, що країна "залишає за собою повне право реагувати на цю ескалацію".
Reuters повідомляє, що вибухи продовжуються поблизу аеропорту в столиці ОАЕ.
В Абу-Дабі пролунали вибухи через атаку Ірану: дивіться відео
Бахрейн підтвердив, що штаб-квартира П'ятого флоту ВМС США в столиці Манамі зазнала нападу. Раніше повідомлялося про ракетні удари Ірану по американській базі в Бахрейні.
Вибухи також пролунали у Бахрейні: дивіться відео
Різні медіа повідомляють про вибухи в Бахрейні та в Абу-Дабі в Об'єднаних Арабських Еміратах, де розташовані американські військові бази.
Іранське державне телебачення заявило, що Збройні сили країни атакували чотири американські військові об'єкти в регіоні. За повідомленням мовника, під ракетні удари потрапили авіабаза Аль-Удейд у Катарі, база Аль-Салем у Кувейті, авіабаза Аль-Дафра в Об'єднаних Арабських Еміратах, а також штаб-квартира П'ятого флоту США в Бахрейні.
За даними Al Jazeera, влада Катару – ще однієї країни, де розміщена база США – розіслала мобільні сповіщення із закликом залишатися вдома. Раніше міністерство оборони Катару повідомило, що його системи протиповітряної оборони перехопили іранські ракети.
Також надходять повідомлення про вибухи в Кувейті, де також дислоковані американські військові. За окремими оцінками, у країні перебуває до 13 500 військовослужбовців США.
У МЗС України зауважили, що іранський режим десятиліттями знущався зі свого народу та розгорнув масштабну політику насильства проти власних людей та інших країн.
Увесь цей час Іран масово порушував права людини всередині країни та підтримував бойовиків. А ще – надавав військову підтримку Росії для війни проти України. Подібна співпраця обох режимів – це грубе порушення міжнародного права.
Ми пам'ятаємо і ніколи не забудемо удари тисяч "Шахедів" по наших мирних містах і людях,
Там також наголосили на глибокій кризі внутрішньої політики Ірану. І, як неодноразово наголошував президент Зеленський, іранський режим уже давно мав піти.
"Режим витрачав колосальні ресурси саме на насильство, вбивства і хаос, а не на забезпечення власних людей, економічне становище яких продовжувало погіршуватися з кожним роком… Причиною нинішніх подій є саме насильство та свавілля іранського режиму, зокрема вбивства та репресії проти мирних протестувальників, які за останні місяці набули особливо великих масштабів", – додали у МЗС.
У відомстві зауважили, що іранська влада могла запобігти силовому сценарію, але проігнорувала дипломатію і затягувала час, сподіваючись ввести в оману міжнародну спільноту.
Підтверджуємо нашу незмінну позицію: ми бажаємо безпеки, процвітання та свободи іранському народу, а також стабільності та процвітання Близькому Сходу. Ми дякуємо всім у світі, хто підтримував і підтримує іранський народ у цей складний час,
Особисто глава МЗС наголосив, що Україна підтримує народ Ірану, а не режим.
Наша позиція залишається послідовною та базується на нормах міжнародного права,
Дональд Трамп повідомив про можливі жертви серед американців під час операції США в Ірані, але зазначив, що вжито заходів для мінімізації ризиків.
Іранський Корпус вартових ісламської революції оголосив про початок "першої хвилі масштабних ракетних атак і атак безпілотників" проти Ізраїлю у відповідь.
Також підтримувані Іраном хусити в Ємені вирішили відновити ракетні атаки та атаки безпілотників на судноплавні маршрути та Ізраїль на підтримку Ірану, перший напад можуть здійснити вже ввечері.
ЗМІ пишуть про про вибухи на півночі Ізраїлю, ймовірно, вони спричинені роботою ППО. Про постраждалих або загиблих внаслідок ударів Ірану наразі не зазначають.
А Міністерство оборони Катару заявило про перехоплення іранської ракети системою протиповітряної оборони Patriot.
Також серію вибухів чули у Бахрейні, ймовірно, ціллю була військова база Джуфейр у передмісті Манами.
Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу підтвердив, що це спільна операція зі США проти "екзистенційної загрози", що походить від Ірану.
Він у своїй заяві заявив, що атака на Іран може "створити умови для того, щоб хоробрий іранський народ взяв свою долю в свої руки".
Трамп заявив, що армія США розпочала масштабні бойові дії в Ірані.
Наша мета – захистити американський народ шляхом усунення неминучих загроз з боку іранського режиму, порочної групи дуже жорстоких, жахливих людей. Його загрозлива діяльність безпосередньо наражає на небезпеку Сполучені Штати, наші війська, наші закордонні бази і наших союзників по всьому світу,
Він розповів, що протягом 47 років іранський режим скандував "Смерть Америці" і вів нескінченну кампанію кровопролиття та масових вбивств, спрямовану проти США.
Особливо – в останні роки, коли "маріонетки режиму" продовжували численні атаки на американські сили на Близькому Сході, військово-морські та комерційні судна США та міжнародні судноплавні шляхи.
Трамп назвав це "масовим терором" і заявив, що більше не буде з цим миритися.
Іран є державним спонсором терору номер один у світі, і нещодавно вбив десятки тисяч своїх власних громадян на вулицях, коли вони протестували,
Він зазначив, що політика США полягає в тому, аби Іран ніколи не міг мати ядерну зброю.
"Я скажу це знову: у них ніколи не може бути ядерної зброї. Саме тому під час операції "Опівнічний молот" у червні минулого року ми знищили ядерну програму режиму у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Після тієї атаки ми попередили їх ніколи не відновлювати своє зловмисне прагнення ядерної зброї, і ми неодноразово намагалися укласти угоду", – нагадав американський президент.
Але Іран не погодився на умови США. Натомість там спробували відновити ядерну програму та продовжити розробку ракет великої дальності, які можуть досягти Європи.
План США – знищити іранські ракети та зрівняти ракетну промисловість країни із землею.
Цей режим незабаром зрозуміє, що ніхто не повинен кидати виклик силі Збройних сил Сполучених Штатів. Ми робимо це не для сьогодення. Ми це робимо для майбутнього, і це благородна місія,
Він закликав членів Корпусу вартових ісламської революції, збройних сил і всієї поліції Ірану скласти зброю, аби не зіткнутися зі смертю.
Звернувся американський президент й до іранського народу, запевнивши їх, що "час свободи близький".
"Залишайтеся в укриттях. Не виходьте із дому. Зовні дуже небезпечно. Бомби будуть падати всюди. Коли ми закінчимо, візьміть владу над своїм урядом. Воно буде вашим. Ймовірно, це буде ваш єдиний шанс за багато поколінь", – додав Трамп.
Іран заявив, що готує "нищівну" відповідь на ізраїльські удари по об'єктах у столиці та інших містах.
В Ізраїлі уже ввели надзвичайний стан, обмежили освітній процес і масові заходи, працюють лише установи критичної інфраструктури.
За даними джерел The New York Times, атака розпочалася орієнтовно о 8:10 за місцевим часом. Вони також підтверджують інформацію про те, що такий масштабний напад, як очікується, триватиме щонайменше кілька днів.
Крилаті ракети, схоже, летять по Ірану: дивіться відео
Медіа пишуть про можливу спробу замаху на президента Ірану Масуда Пезешкіана на тлі уже другої хвилі ранкових ударів по об'єктах у Тегерані. Так, повідомляється про удари по урядових об'єктах, президентському комплексу, аеропорту Тегерана, .
Окремі ЗМІ також повідомляють, що однією з цілей удару міг бути й офіс верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, а також район, де зазвичай проживає він. Втім, верховний лідер покинув Тегеран.
Армія оборони Ізраїлю розпочала несподівану атаку по Ірану, в Тегерані пролунали щонайменше три вибухи.
В Ізраїлі запровадили особливий режим надзвичайного стану через очікування можливих ракетних та дронових ударів у відповідь.
Ізраїль превентивно атакував Іран: дивіться відео
Міністр оборони Ісраель Кац підтвердив, що Ізраїль розпочав превентивну операцію проти Ірану "з метою усунення загроз для держави". Він оголосив про запровадження спеціального режиму надзвичайного стану на всій території країни.
Крім того, ЦАХАЛ повідомив, що одночасно завдає ударів по об'єктах "терористичної інфраструктури" угруповання "Хезболла" на півдні Лівану. Деталі операції наразі уточнюються.