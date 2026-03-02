На тлі цього президент США виступив із важливими заявами, що стосуються військової операції та загального становища на Близькому Сході. Трансляцію з виступу очільника Білого дому можете дивитися в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Під ударом опиниться Україна з Молдовою й не лише: як далеко можуть летіти ракети Ірану

Що сказав Трамп про ситуацію в Ірані?

Американський президент наголосив, що ракетний потенціал Ірану несе загрозу для світу, що й спонукало США боротися проти режиму.

Він також розповів, що свого часу іранське керівництво проігнорувало всі застереження з боку США, не прислухалося до вимог і продовжує вперто йти шляхом створення ядерної зброї.

Трамп додав, що військова операція проти Ірану була розрахована приблизно на 4 тижні, втім, США навіть випереджають зазначені терміни.

Ми планували, що на це знадобиться чотири тижні. Військове керівництво – і, як ви знаєте – зробило це приблизно за годину, тож ми значно випереджаємо графік,

– сказав Трамп.

Водночас за його очільника Білого дому, США мають можливість продовжити ці терміни. "Ми зробимо це", – зазначав він.

Президент уточнив, що Штати систематично знищують ракетні можливості Ірану, і цей процес відбувається буквально щогодини. Водночас, за його словами, повністю руйнується здатність Ірану виробляти нові, досить сучасні ракети.

Крім того, Дональд Трамп повідомив, що американські сили фактично знищують іранський флот.

Під час свого виступу Трамп також окреслив головні плани США у війні: "Наші цілі чіткі. По-перше, ми знищуємо ракетний потенціал Ірану... По-друге, ми знищуємо їхній військово-морський флот... По-третє, ми гарантуємо, що головний у світі спонсор тероризму ніколи не зможе отримати ядерну зброю... І нарешті, ми гарантуємо, що іранський режим не зможе продовжувати озброювати, фінансувати та керувати терористичними арміями за межами своїх кордонів".

Також американський лідар категорично відповів на закиди нібито він втомився й знудився від протистояння, тому хоче його закінчити якомога швидше. За його словами, він зовсім не схильний нудьгувати. У цій справі, як наголосив Трамп, немає й не може бути нічого нудного.

Трамп виступив із заявами по Близькому Сходу: дивіться відео

Яка позиція України?