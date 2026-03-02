У зоні ризику через потенційні атаки перебуває також Україна. Фахівці з Defence Express розібрали, чим особливі іранські ракети та як далеко вони можуть летіти.

Що відомо про іранську зброю?

Експерти зауважують, що під час ударів Іран уже використав понад 771 балістичну ракету й понад 906 безпілотників. При цьому одна з найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет Khorramshahr має ще й надпотужну бойову частину у 1800 кілограмів.

Варто зауважити, що іранське озброєння вже долітало до Кіпру, де розташована військова база Великої Британії. Тож європейські країни теоретично дійсно можуть стати цілями Ірану.

Фахівці пояснили, що найпотужнішими за дальністю іранськими балістичними ракетами нині вважаються рідиннопаливні, Sejjil, Ghadr та Emad.



Водночас заявлені характеристики, зокрема дальність і маса бойової частини, переважно ґрунтуються на офіційних повідомленнях Тегерана, тож можуть бути завищеними.

Втім навіть озвучених параметрів достатньо, аби уражати цілі на дистанції близько 2000 кілометрів. Для Khorramshahr декларується бойова частина масою до 1800 кілограмів при дальності 2000 кілометрів, а зі зменшеним навантаженням цей показник нібито може сягати до 3000 кілометрів.

Які країни Європи можуть стати мішенню?

У Emad, Ghadr і Sejjil вага бойових частин оцінюється у межах 750 – 850 кілограмів, а радіус дії становить приблизно 1700 – 2000 кілометрів. За таких умов із північного заходу Iran ракети середньої дальності теоретично здатні досягати території Греції, Болгарії, Румунії, а також України та Модови.

Якщо ж Khorramshahr справді має потенціал до 3000 кілометрів, то під загрозою може опинитися значна частина Європи, зокрема Німеччина та Італія. Водночас реальна кількість таких ракет у Тегерана, ймовірно, обмежена.



До того ж у Європі функціонує американський компонент ПРО Aegis Ashore із перехоплювачами SM-3, насамперед на базі в Румунії. У Середземному морі також чергують есмінці класу Arleigh Burke-class destroyer.

Крім того, Німеччина у разі загрози могла б застосувати нову ізраїльську систему ПРО Arrow 3, що досягла початкової оперативної готовності наприкінці 2025 року.

Окремо Іран має крилаті ракети, зокрема Soumar, яким приписують дальність 2000 – 3000 кілометрів. Однак їх застосування обмежене, а ефективність перехоплення досить висока, що знижує їхню реальну загрозу.

Чи є загроза іранських дронів?

У Defence Express зауважили, що одним із ключових засобів дальнього ураження можуть стати безпілотники. Наприклад, Shahed 136 здатен долати до 2500 кілометрів і є найдальнобійнішим дроном у цьому сегменті.

А от дрон типу Arash-2 (Kian 2) має радіус 1000 – 1600 кілометрів, водночас реактивний безпілотник Karrar – близько 1000 кілометрів. При цьому для досягнення Європи їм довелося б перетинати повітряні простори Іраку, Сирії, Йорданії або ж маршрут через Вірменію, Грузію чи Туреччину, що суттєво ускладнює їхній безперешкодний проліт і підвищує ризик перехоплення.

Що відбувається на Близькому Сході?