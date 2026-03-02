Про це повідомляють Sky News, Clash Report та Euronews з посиланням на виступ керівника американського оборонного відомства.

Що сказав Гегсет про конфлікт з Іраном?

За словами американського міністра, не США розпочали цю війну, але саме вони її завершать. Він звинуватив режим в Ірані у довготривалому конфлікті, який триває вже 47 років, хоча офіційно цього ніхто не оголошував.

Вони зробили це кров'ю нашого народу. Автомобілі, що вибухають у Бейруті, ракетні обстріли наших кораблів, вбивства в наших посольствах, бомби на узбіччях доріг в Іраку та Афганістані, фінансовані та озброєні іранськими силами "Кудс" та вбивцями з КВІР,

– сказав посадовець.

Він називає повітряну операцію США проти Ірану "найсмертоноснішою, найскладнішою та найточнішою в історії", яку розпочали, бо Тегеран створював ракети та БпЛА, щоб створити "щит для своїх амбіцій ядерного шантажу".

На його думку, Ірану не можна дозволити отримати ядерну зброю. Водночас Піт Гегсет розкритикував ядерну угоду 2015 року, укладену за часів колишнього президента США Барака Обами, назвавши її провальною.

Також міністр запевнив, що наразі на території Ірану немає американських сил, але залишив це питання відкритим, зазначивши, що у Вашингтоні готові "зайти настільки далеко, наскільки це буде необхідно" для досягнення цілей.

"Тегеран не вів переговорів; вони зволікали, виграючи час для своїх ракетних арсеналів та відновлення своїх ядерних амбіцій. Їхньою метою було тримати нас у заручниках, погрожуючи ударом по наших силах", – додав він.

Довідково. Ядерна програма Ірану є однією з ключових причин загострення на Близькому Сході. Офіційно у Тегерані стверджують, що розвивають подібні технології для мирних цілей, проте низка західних країн сумнівається у цьому.

Яка ситуація на Близькому Сході?