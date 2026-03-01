Корпус вартових ісламської революції оголосив про майбутню "найпотужнішу наступальну операцію" проти Ізраїлю та військових баз США у відповідь на загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.
Актуально Алі Хаменеї таки мертвий: усе, що відомо про загибель верховного лідера Ірану
Що відомо про загрозу з боку Ірану?
У країні офіційно підтвердили, що 28 лютого внаслідок авіаудару загинув аятола Алі Хаменеї. У заяві Корпусу вартових ісламської революції зазначено, що "ми втратили великого лідера і сумуємо через його смерть". Загибель Хаменеї "від рук найжорстокіших терористів та катів людства свідчить про велич його лідерства та визнання його щирих заслуг".
В організації пообіцяли, що "рука помсти іранського народу… не залишить їх безкарними та наголосили, що стоятимуть "твердою обороною проти внутрішніх і зовнішніх змов". Кабінет міністрів Ірану також попередив, що "цей великий злочин ніколи не залишиться без відповіді".
На такі заяви від іранської сторони оперативно відраегував президент США Дональд Трамп. У своєму дописі в мережі Truth Social він застеріг Іран від подальшої наступальної операції словами "краще б вони цього не робили", інакше – США "вдарять небаченою раніше силою".
Трамп відповів на погрози з боку Ірану / Скриншот
Варто також зазначити, що Іран майже відразу після ударів по своїй території атакував Ізраїль, а також американські військові бази в Бахрейні, ОАЕ, Катарі та Кувейті. У низці міст гриміли вибухи, відомо про пошкодження аеропортів та готелів.
Як війна між США та Іраном може вплинути на Україну?
Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що події навколо Ірану матимуть непрямий, але помітний стратегічний вплив на Росію. Іран, союзник Москви у війні проти України, постачає дрони для ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі, тож його ослаблення зменшує військові можливості Росії.
До того ж політолог Ігор Чаленко не виключає, що ескалація на Близькому Сході може спровокувати значно більш масштабний конфлікт, якщо до нього долучиться Китай.