Корпус стражей исламской революции объявил о предстоящей "мощной наступательной операции" против Израиля и военных баз США в ответ на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Актуально Али Хаменеи таки мертв: все, что известно о гибели верховного лидера Ирана

Что известно об угрозе со стороны Ирана?

В стране официально подтвердили, что 28 февраля в результате авиаудара погиб аятолла Али Хаменеи. В заявлении Корпуса стражей исламской революции указано, что "мы потеряли великого лидера и скорбим о его смерти". Гибель Хаменеи "от рук жесточайших террористов и палачей человечества свидетельствует о величии его лидерства и признании его искренних заслуг".

В организации пообещали, что "рука мести иранского народа... не оставит их безнаказанными и отметили, что будут стоять "твердой обороной против внутренних и внешних заговоров". Кабинет министров Ирана также предупредил, что "это большое преступление никогда не останется без ответа".

На такие заявления от иранской стороны оперативно отреагировал президент США Дональд Трамп. В своей заметке в сети Truth Social он предостерег Иран от дальнейшей наступательной операции словами "лучше бы они этого не делали", иначе – США "ударят невиданной ранее силой".



Трамп ответил на угрозы со стороны Ирана / Скриншот

Стоит также отметить, что Иран почти сразу после ударов по своей территории атаковал Израиль, а также американские военные базы в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте. В ряде городов гремели взрывы, известно о повреждении аэропортов и отелей.

Как война между США и Ираном может повлиять на Украину?