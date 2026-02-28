Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко озвучил 24 Каналу мнение, что это может произойти, если Китай присоединится к этой войне. Также это повлияет на рынок нефти.

"Мы подходим к ситуации, когда это может стать реальным началом Третьей мировой войны, если Китай впишется в эту ситуацию. Если нет, если конфликт будет долговременным, то это будет иметь серьезные последствия на рынке нефти. Цена пойдет вверх. Для нас это плохо, потому что это больше финансирования для России на войну против Украины", – предположил он.

Интересно, что политтехнолог Тарас Загородний считает, что операция США угрожает не только иранскому режиму, но и может иметь последствия для России, хоть и не прямые, но ощутимые в стратегической плоскости. Ведь Иран является союзником Владимира Путина в войне против Украины. Поэтому ослабление иранского режима автоматически влияет и на возможности Москвы.

Как дальше могут развиваться события?

Игорь Чаленко отметил, что США не рассчитывают на продолжительность этой войны. Они считают, что им таки удастся ликвидировать Али Хаменеи и президента Ирана Масуда Пезешкияна. Уже была новость об их ликвидации, однако из израильских источников. Министр иностранных дел Ирана опроверг это.

Также есть вопрос вовлеченных сторон. То, что Иран перекрыл Ормузский пролив – это намек Китаю для того, чтобы они активно вступали в игру. Кроме того, есть риски перерастания массированных ракетных атак в сторону Ирана в ответ – удары по американским базам в арабских государствах, поражения отелей и многие другие места.

Иранская армия насчитывает более миллиона человек. Если сейчас быстро не предпринять таких решительных действий, как это произошло в Венесуэле, то есть риски долговременной борьбы.

Дефицитное оружие, особенно, что касается систем ПВО, ракет к ним, противобаллистических систем – все это будет направлено во всей мощи на иранское направление. Поэтому нам сейчас надо готовиться к этому, расписывать определенные планы "Б", исходя из новых обстоятельств,

– подчеркнул политолог.

Интересно, выйдут ли иранцы на улицы. Часть населения Ирана может бояться предательства США и так далее. Однако, вероятно, есть критическое количество иранцев, которые недовольны нынешним режимом.

Но тоже нельзя считать на 100%, что режим может быстро пасть. Иран может просто оказаться в состоянии гражданской войны. Потому что есть те, кто поддерживают нынешний режим и готовы по разным мотивам сопротивляться. Поэтому ситуация действительно является специфической,

– добавил руководитель Центра анализа и стратегий.

Какова реакция Украины и России?