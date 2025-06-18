Внимание всего мира вновь приковано к Ближнему Востоку, где после неожиданной и разрушительной атаки Израиля Иран оказался в не слишком престижном состоянии "колосса на глиняных ножках". Эта слабость и беспомощность уже ассоциируется с персоной тамошнего правителя-рахбара – аятоллы Али Хаменеи.

24 Канал рассказывает биографию этого политика и напоминает основные принципы, по которым обустроен его режим в Иране.

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Что надо знать о режиме в Иране и кто такие аятоллы

Сейчас в Иране у власти уже почти полвека находятся религиозные фанатики-исламисты, которые исповедуют собственную трактовку шиитского течения мусульманской религии. В результате революции 1978 года в Иране был свергнут прозападный и светский режим шаха из династии Пехлеви, а впоследствии исламисты устранили всех соратников по революции и взяли власть в свои руки, установив в 1979 году в государстве теократическую диктатуру.

Фактическим диктатором страны был верховный правитель – Рахбар, он же главный аятолла, т.е. ведущий шиитский богослов-законник с правом трактовать реальность и устанавливать единственно верный для всех канон с помощью фетв.

Режим аятолл опирается на военизированную структуру под названием "Корпус Стражей Исламской Революции" (сокращенно КСИР), которая является одновременно как армией, так и спецслужбой. Ближайший аналог КСИР – это, пожалуй, немецкая СС времен Третьего Рейха.

(сокращенно КСИР), которая является одновременно как армией, так и спецслужбой. Ближайший аналог КСИР – это, пожалуй, немецкая СС времен Третьего Рейха. Кроме того, в Иране есть армия (верховным главнокомандующим местных вооруженных сил является также Рахбар), а также светская власть во главе с президентом, что скорее является премьер-министром, который возглавляет правительство и осуществляет от имени Рахбара международную политику, но является зависимым от теократического правителя и выполняет его волю.

В Иране есть и свой парламент и другие государственные институты, а также проводятся выборы, однако, это не имеет ничего общего с демократией, а больше напоминает соответствующий карго-культ, насаженный на фактически средневековую архитектуру власти.



Аятолла Хаменеи в окружении иранских девочек, февраль 2023 года / Фото пресс-службы верховного лидера Ирана

Должность Рахбара выборная, его выбирает так называемый Совет или Ассамблея экспертов в составе 88 аятолл. Их избирают раз в 8 лет, но назначение кандидатов должен одобрить так называемый Совет Стражей, который выбирают под контролем того же Рахбара. То есть весь процесс Рахбар замыкает на себе, как и положено диктатору.

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Такая структура не отменяет наличия различных политических течений и групп влияния, руководствующихся собственными интересами. Впрочем, все это не меняет сути, что Иран является диктатурой со всеми соответствующими атрибутами в виде потакания правами человека, игнорирования принципов демократии, терроризма, дружбы с другими диктаторами, агрессивной политики в отношении соседей и планов по получению ядерного оружия.

Последний фактор, собственно, и стал поводом для атаки Израиля.

Кто такой Али Хаменеи – биография иранского диктатора

Во главе Ирана уже много лет стоит рахбар Али Хаменеи. Сейчас ему уже 86 лет и он на 7 лет старше Трампа. Али Хаменеи или Саед Али Хосейни Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде, который расположен в северном Иране.

Интересно! По происхождению Хаменеи – азербайджанец, он свободно говорит на азербайджанском языке, впрочем, семья будущего аятоллы выбрала персидскую идентичность (мать Хаменеи – иранка) и воспитывала сына соответственно.

Али Хаменеи был вторым из восьми детей, его отец был местным шиитским клериком. С детства Али начали готовить к продолжению отцовского дела. Духовным образованием Али Хаменеи занимались уважаемые шейхи, а также отец. Со временем молодой шиитский богослов стал интересоваться политикой и уделять ей много времени, иногда – даже больше, чем священным текстам.



Али Хаменеи в юности / Фото salehat.ir

Оснований для такого практического интереса было немало. Иран в те времена пережил турбулентный период – в начале 1950-х годов к власти в стране пришел левый политик Мохаммед Моссадик, который попытался реализовать радикальные реформы и провести национализацию нефтяных промыслов, которые были в руках британцев (англо-персидская нефтяная компания, ныне превратилась в British Petroleum), но был отстранен в результате мятежа, организованного ЦРУ.



Американцы боялись усиления советского влияния и сбросили реформатора, потратив на спецоперацию под кодовым названием "Аякс" аж 1 миллион долларов.

Власть вернул себе шах Мохаммед Реза Пахлави, который взял курс на вестернизацию Ирана. Это не могло нравиться местным шиитским богословам – аятоллам во главе с Рухоллой Хомейни. Тот вместе со сторонниками начали разрабатывать план государственного переворота и установления теократической диктатуры.

Шахские спецслужбы, подготовленные ЦРУ и израильскими коллегами, план заговора быстро раскрыли и начали репрессии против мятежников. В ответ Хомейни призвал иранцев к массовым протестам, однако эту попытку шах потопил в крови, а самого аятоллу выслал из страны. Но сопротивление подавлено не было, потому что дело Хомейни продолжили его последователи, одним из которых и был Али Хаменеи.

Хаменеи был одним из лидеров оппозиции шаха и сыграл важную роль во время Исламской революции, которая, кстати, происходила фактически по черновикам спланированного ЦРУ переворота 1953 года. После успеха революционеров Хаменеи занял пост заместителя министра обороны во временном революционном правительстве, а впоследствии занимал несколько других важных постов.

В частности, регулярно выезжал на фронт, где как раз бушевала ирано-иракская война. Также Хаменеи получил очень престижное право произносить важнейшую пятничную молитву как имам Тегерана.



Стильный и еще не седой Хаменеи произносит пятничную молитву в Тегеране, 1979 год / Архивное фото

30 августа 1981 года в результате теракта в Тегеране был убит только что избранный президент Ирана Мохаммад Али Раджаи. Хаменеи, который за несколько месяцев до этого сам пережил покушение террористов, стал главным кандидатом на внезапно вакантную должность и был избран с результатом 97% на выборах в октябре того же года.

Таким образом, Хаменеи стал первым священником на посту президента страны. В 1985-м году он был переизбран на второй срок (87%)

За время второй каденции Али Хаменеи стал близким к лидеру исламской революции и первому Рахбару – великому аятолле Рухолле Хомейни. Смертельно больной Хомейни избрал президента Ирана своим преемником и ради этого не только уволил предыдущего официального преемника – аятоллу Монтазери, но и прибегнул к редактированию законов, изменив норму, что Рахбаром может стать только аятолла, поскольку в то время Хаменеи им не был.

После смерти Хомейни его место 4 июня 1989 года занял Али Хаменеи и правит Ираном по сей день.

За 36 лет правления Хаменеи Иран не приблизился к райской жизни, о которой мечтали религиозные фанатики, а все более превращался в террористическую диктатуру и все глубже погружался в кризис. Роль в этих процессах лично Хаменеи – велика.

Не стоит смотреть на внешность и воспринимать его как почтенного и степенного седобородого старичка: на самом деле он ответственен за тысячи смертей и десятки, если не сотни терактов. В частности, на его руках также и кровь украинцев, ведь именно он позволил россиянам получить "Шахеды" и технологии их производства. Поэтому циничные твиты Хаменеи о коварной руке Запада, который воюет за счет Украины против России, посыпавшиеся после 2022 года, являются ничем иным, как заявлениями волка в овечьей шкуре.



Путин в гостях у Хаменеи, июль 2022 года. Рядом с Рахбаром – еще живой тогда президент Раиси / Фото преслужбы верховного лидера Ирана

На фоне международных санкций экономика Ирана стагнировала, инфляция ставила новые рекорды, а простые иранцы обнищали, зато государственная бюрократия расцвела, а КСИР превратился в успешную тоталитарную корпорацию.



Рахбар сознательно закрывал глаза на многочисленные факты коррупции, надеясь таким образом поддерживать лояльность КСИР и инструменты для сохранения собственного режима.

На другие задачи, не говоря уже о реформах, сил у режима аятолл уже не было (как и желания, ведь рост экономики и благосостояние простых людей крайне вредны для диктатур). В условиях санкций и жизни в формате "крепость в блокаде" Иран проспал модернизацию, реагировал на народные протесты исключительно силой и по привычке обвинял во всех своих бедах "большого и малого шайтанов" – США и Израиль.

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Дела у иранской диктатуры сейчас довольно плохие. Хаменеи надувал грозно щеки, вывешивал красный флаг мести, но Израиль и дальше спокойно бомбил себе цели на территории Ирана, установив полный контроль в воздухе и парализовав местные ПВО, которыми исламисты так гордились.

В итоге сейчас Рахбар все больше становится похожим на сапожника без сапог, слова и угрозы которого ничего не стоят. Более того, сейчас Иран оказался в ситуации, когда остался один на один с Израилем. Потому что "пояс сопротивления", который старательно выстраивал годами, сейчас уничтожен.

"Хезболла" публично заявляет, что на спасение не придет, новая власть Сирии дает разрешение израильским ПВО/ПРО на работу в собственном небе, иракские милиции напуганы, ХАМАС сидит в бункерах в Газе и только верные хуситы запускают ракеты, но это каждый раз капля в море.

Россия ограничилась беспокойством, Пакистан посмеялся, саудиты, Катар и Оман, хотя и говорят о братской поддержке, но на самом деле просто ждут, когда режим аятолл падет. Китай посоветовал "мирится", КНДР вроде бы и поддержала, но коммунисты очень далеко. Как и представители западной "академии", чьи действия ограничиваются лишь вандализмом в университетских кампусах.

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Хаменеи остался один и сейчас, похоже, находится в отчаянии. Он обращался ко всем и даже к региональному сопернику – Турции, но там вежливо намекнули, что в будущем готовы стать посредниками, а также посоветовали перезвонить, когда "на руках будут карты". Но сейчас карты с каждой уничтоженной иранской базой и каждым убитым генералом КСИР все больше обесцениваются.

Так что вскоре может так случиться, что останется только вариант с билетом в Ростов. А как известно из истории и примеров Асада и Януковича – это всегда билет в одну сторону. Также эта опция – едва ли не единственный реальный бонус от помпезно заключенного в начале 2025 года между Ираном и Россией большого договора. Других практических плюсов в нем обнаружено не было.

Еще одним и очень важным фактором является здоровье самого Рахбара. Ему 86 и он давно болеет (в результате теракта 1981 года Хаменеи фактически потерял возможность пользоваться правой рукой и теперь даже здоровается исключительно левой, а в 21 веке перенес рак простаты). Настолько давно, что в Иране и мире начали подозревать, что это просто такая манера поведения.

Впрочем, даже рахбары не вечны, а многочисленные стрессы и необходимость наблюдать, как в режиме онлайн рушится дело твоей жизни, здоровья не добавляют, каким бы безопасным не казался бункер в окрестностях Тегерана, где сейчас скрывается от всесильных израильских самолетов, шпионов и дронов аятолла Хаменеи.

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В этой ситуации едва ли не единственным, кто действительно заботится о здоровье Хаменеи, является президент Трамп, который, похоже, вмешался и помешал Израилю ликвидировать надоедливого и очень злобного старца. Впрочем, поскольку у Трампа семь пятниц в неделю, надеяться на него не стоит.

Но даже Трамп бессилен против времени и смерть Рахбара точно запустит очень интересные, непредсказуемые и мало контролируемые процессы. Сейчас в Иране уже примирились с тем, что израильская авиация хозяйничает в небе, будто это какой-то Ливан или Сирия. Также в Иране уже начинают осторожно делить наследство еще живого Рахбара, потихоньку отодвигая от власти и ограничивать влияние его сына Моджтабы, искать поддержки уцелевших руководителей КСИР и посылать сигналы на Запад о готовности к либерализации (этим сейчас особенно озабочен президент Пезешкиан, который, похоже, также видит себя новым Рахбаром).



Моджтаба Хаменеи / фото иранских СМИ

Кстати, 55-летний Моджтаба – не единственный член семьи Али Хаменеи. Рахбар женат, у него и его жены, которую зовут Мансуре Ходжастех Багерзаде, шестеро детей – 4 сына (все они шиитские священники) и 2 дочери. Моджтаба Хаменеи – второй сын правителя Ирана, ныне он играет роль его советника с претензией на лавры "серого кардинала".



При этом далеко не все в семье Хаменеи задействованы в "семейном бизнесе". К примеру, родная сестра Рахбара Бадри Хосейни Хаменеи, которая покинула Иран 40 лет назад, активно критикует брата и призывает к свержению его диктатуры. То же самое делает ее сын – Махмуд (живет во Франции), а также дочь Фариде, которая была арестована за критику режима в 2022 году.

Будем надеяться, что эти процессы приведут к свержению террористического режима религиозных фанатиков, вырвут Иран из "оси зла" и принесут наконец мир и спокойствие многострадальным народам этой страны.