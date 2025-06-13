Израиль атакует ядерные объекты и военное руководство Ирана, а Дональд Трамп угрожает продолжением атак, если Тегеран не согласится на ядерную сделку. Сотни дронов и ракет летят в обе стороны, а ситуация на Ближнем Востоке рискует резко обостриться, втянув в большую войну соседние страны. Но действительно ли этой атаки можно было избежать?

24 Канал собрал основные факты вокруг израильской операции против Ирана, реакции США на эту атаку и влияние эскалации на мировые рынки.

Израиль атаковал Иран: что известно о масштабной операции

Утром 13 июня Израиль начал масштабную воздушную атаку по территории Ирана. По официальной информации, в рамках операции под названием "Rising Lion" (Восходящий Лев) были нанесены десятки авиаударов, главными целями которых стали ядерные объекты и военная инфраструктура Ирана.



Столб дыма поднимается над одним из пораженных израилем объектов в Тегеране, 13 июня, 2025 года / Фото Getty Images

Как сообщает NPR со ссылкой на израильских военных, удар был направлен против "тайной ядерной программы" Тегерана, которая имеет целью создание ядерной бомбы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем видеообращении подтвердил, что это лишь начало многодневной операции, которая продлится "столько, сколько потребуется".

Иран просто тянет время и отказывается согласиться на базовое требование цивилизованного мира. Именно поэтому у нас не осталось выбора – мы должны были действовать и действовать немедленно,

– заявил Нетаньяху.

В то же время Иран подтвердил гибель двух топ-командующих своих Вооруженных сил. Государственное телевидение Ирана сообщило, что в результате авиаударов Израиля погибли:

начальник штаба Вооруженных сил генерал Мохаммад Багери, который фактически является вторым лицом в иранской иерархии после Аятоллы Али Хаменеи;

генерал Хосейн Салами, глава Корпуса стражей исламской революции.

Стоит заметить, что именно КСИР является одной из самых влиятельных военно-политических структур страны.



Карта атаки Израиля по территории Ирана, включает отметки с сообщениями очевидцев о взрывах и ударах по ядерным объектам / The New York Times

Также сообщается о воздушных ударах по штаб-квартире КСИР в столице – Тегеране. Очевидцы услышали взрывы в северо-восточных районах города, а международный аэропорт Имам Хомейни временно приостановил все рейсы. Впоследствии Иран полностью закрыл свое авиапространство.

Официальный Тегеран резко отреагировал на удары и ответил запусками дронов по территории Израиля, которые согласно словам израильских военных удается сбивать еще на подлете. В дополнение, представитель Вооруженных сил Ирана генерал Абольфазль Шекарчи в своем обращении заявил, что "Израиль и США заплатят высокую цену за эти удары", и подчеркнул, что Иран не оставит эти атаки без ответа.

И чтобы избежать или уменьшить ущерб от иранских ударов, в Израиле также объявлено чрезвычайное положение. Система оповещения о ракетных атаках активировалась еще до рассвета, чтобы минимизировать потери. Глава Минобороны Израиля Израэль Кац заявил, что страна должна быть постоянно готова к массированному запуску дронов и ракет.

В то же время Соединенные Штаты попытались дистанцироваться от израильской операции, но признали, что были предупреждены о ее начале. Госсекретарь Марко Рубио в своем заявлении отметил:

Израиль сообщил нам, что считает это действие необходимым для своей самообороны. Президент Трамп и администрация (Белого дома) приняли все необходимые меры, чтобы защитить наши силы, и остаются в тесном контакте с региональными партнерами. Скажу четко: Иран не должен пытаться атаковать американские интересы или персонал.

Что интересно, за несколько часов до удара президент Дональд Трамп заявил, что "военный сценарий против Ирана – вполне реален", если переговоры по ядерной программе провалятся. Сами же переговоры должны были состояться уже в ближайшие дни в Омане.

Все просто: Иран не может иметь ядерного оружия. Но мы хотим, чтобы они были успешными. Мы даже поможем им стать успешными,

– сказал Трамп.

Сейчас в мире осторожно реагируют на обострение конфликта между Ираном и Израилем. От Европы до Китая прозвучали сдержанные дипломатические призывы убавить напряжение и остановить взаимные удары.

Зато Дональд Трамп уже пошел в "атаку" и опубликовал громкий пост с угрозами Ирану в своем Truth Social.

Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. Я сказал им – в самых жестких словах – "просто сделайте это", но как бы они не старались, насколько близко бы не подошли, у них просто не получилось… Я объяснил, что Соединенные Штаты производят лучшую и самую смертоносную военную технику в мире – БЕЗУСЛОВНО, и что Израиль имеет ее немало, и получит еще больше... Некоторые иранские радикалы говорили смело, но не имели представления, что вот-вот произойдет. Теперь они ВСЕ МЕРТВЫЕ, и будет только хуже! Уже произошло много смерти и разрушения, но еще не поздно остановить эту резню – потому что следующие запланированные атаки будут еще более жестокими,

– написал президент США.

Как отреагирует Иран: сценарии "возмездия"

Аналитики Atlantic Council предупреждают, что настоящая драма после авиаударов Израиля только начинается. Сейчас Иран поставлен перед несколькими сценариями, и каждый из них несет риск масштабной эскалации.

Наиболее вероятным видится асимметричный ответ на израильскую атаку. Несмотря на то, что Иран вряд ли сразу рискнет атаковать США напрямую – вероятнее всего, что он сосредоточится на Израиле.



В игру могут войти многочисленные иранские прокси-силы: шиитские группировки в Ираке, хуситы в Йемене, остатки боевиков "Хезболлы". В то же время Иран может начать масштабные диверсионные атаки также за пределами региона. Этот сценарий предусматривает "малые", но многочисленные атаки по израильским объектам во всем мире.

Впрочем, в Тегеране назревают мысли, что даже оборонная поддержка Израиля со стороны США, вроде передачи систем ПВО, логистика, спутниковая и разведывательная информация могут быть расценены как прямое участие Соединенных Штатов.

Если Иран в конце концов атакует американские базы или нефтяную инфраструктуру, ответ Вашингтона будет неизбежным. Собственно, это и отметил Марко Рубио, комментируя израильскую операцию.

Иранские ястребы не видят большой разницы между Вашингтоном и Иерусалимом. И даже если США не участвовали в ударах, любая форма помощи Израилю может быть воспринята как агрессия,

– пишет Джонатан Паникофф для Atlantic Council.

Главная ирония заключается в том, что вместо того, чтобы остановить Иран, эта атака может наоборот подтолкнуть его к рывку, считают аналитики. Впервые за 20 лет МАГАТЭ официально признало, что Иран нарушил обязательства по нераспространению ядерного оружия. На этом фоне Иран может решить, что уже "хватит колебаться" – и начать откровенное создание ядерной бомбы, как основную гарантию собственного выживания.

Израиль считает, что ядерный Иран – это экзистенциальная угроза. Но для иранских элит экзистенциальной угрозой является именно Иран без ядерного оружия,

– отмечает Паникофф.

То же касается и режима аятолл в Иране. Некоторые в Израиле верят, что атаки могут ослабить исламский режим. Но аналитики Atlantic Council предостерегают, что вместо демократии, на смену Али Хаменеи может прийти еще более жесткая военная автократия, которая будет состоять из радикально настроенных топ-чиновников КСИР.



Командиры КСИР во время встречи с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи / Фото Leader.ir

Как реагируют рынки?

Атака Израиля на Иран мгновенно сказалась на мировой экономике. Цены на нефть выросли почти на 13%, что стало резким и тревожным повышением, которое мировые трейдеры не видели с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину.

Суммарно цены выросли с 64 долларов за баррель нефти марки Brent до 75 долларов. Рынок мгновенно среагировал на риски новой большой войны на Ближнем Востоке, особенно учитывая то, что через Ормузский пролив, который Иран потенциально может перекрыть, проходит более трети всей нефти, которая транспортируется морем.

Американские биржи открылись с падением. Цены на акции многих компаний просели, зато подорожали золото и гособлигации – финансовые инструменты, которые инвесторы традиционно считают "безопасными" в моменты кризиса.

Это свидетельствует о негативных ожиданиях на финансовых рынках, что ситуация может существенно ухудшиться. Если Иран решит отвечать через нефтяную инфраструктуру или транспортные маршруты – мир столкнется не просто с политической, но и экономической эскалацией.

Уже сейчас многие страны готовятся к возможному повышению цен на топливо, а компании – к росту расходов на транспортировку товаров. В конце концов, это почувствуют на себе обычные потребители, как на автозаправках, так и в чеках из магазинов.

Ожидаемая атака с непредсказуемыми последствиями

Атака Израиля по ядерным и военным объектам Ирана стала беспрецедентной по масштабу – но отнюдь не неожиданной. Она логично вписывается в пятилетнюю серию кибератак, ликвидаций, диверсий, ударов по прокси-силам и символических "операций без авторства", которые велись между Израилем и Ираном с 2019 года. Фактически, это не начало новой войны – это кульминация давно продолжающейся.

2019: логистика под прицелом

Израиль методично срывает иранские попытки расширить свое влияние в регионе. Под ударами оказываются склады оружия в Ливане, запасы дронов в Ираке и конвои с оружием в Сирии, предназначенными для иранских прокси-сил. Израиль также атакует корабли с иранской нефтью и боеприпасами в Средиземном и Красном морях, пытаясь перекрыть маршрут поставки в "Хезболлу" в Ливане. Это не выглядит войной за территорию – это война за линии снабжения.

2020: дистанционная ликвидация

Ликвидирован главный иранский ядерный ученый Мохсен Фахризаде – с помощью управляемого дистанционно пулемета. Официально Израиль не признал свое участие, но в Вашингтоне никто не сомневался, кто за этим стоит.

2021: война на воде

Противостояние между Израилем и Ираном приобретает новую форму – морских диверсий. Стороны обмениваются ударами по торговым и военным судам в Средиземном, Красном морях и у побережья Омана. Израиль обвиняет Иран в атаке на собственное грузовое судно, взамен Иран – в закладке мин на своих кораблях. Море становится зоной теневой войны без флагов и прямой ответственности.

2022: точечные ликвидации

В этом году противостояние приобретает более личный характер. В Тегеране ликвидируют офицера КСИР Саеда Ходаи. Причем делается это прямо на улице, с мотоцикла. Двое иранских ученых внезапно умирают от симптомов отравления. По версии Тегерана, их "накормил Моссад". Израиль обвинения игнорирует, но в Вашингтоне это воспринимают как очередную серию ликвидаций с четким месседжем: "Мы знаем, кто вы, и достанем где угодно".

2023: 7 октября – теракт и начало войны

Атака ХАМАС на Израиль провоцирует начало войны в Секторе Газа. Вместе с этим Израиль ликвидирует иранских генералов в Сирии. В ответ Иран запускает более 300 ракет и дронов, и почти ни один из них не достигает цели и взрывается на подлете. Израиль отвечает атаками против иранских систем ПВО.



Боевики ХАМАС останавливают машины и атакуют гражданских 7 октября 2023 года / Скриншот видео с нагрудной камеры одного из членов ХАМАС

2024: ликвидации, ответные удары и "пейджерная операция"

В течение года Израиль проводит серию громких точечных атак и уничтожает лидера ХАМАС Исмаила Ганию прямо в Тегеране. В частности погибает руководитель "Хезболлы" Хасан Насралла вблизи Бейрута. Впоследствии разрушаются системы ПВО, которые охраняли ядерные объекты Ирана. Вслед за этим начинается волна нетипичных атак на электронные устройства боевиков – так называемая "пейджерная операция", которая искалечила и убила сотни рядовых боевиков и командиров Хезболлы. В ответ Иран запускает около 180 баллистических ракет по Израилю, большинство из которых удается перехватить. Однако стратегическое преимущество осталось за Израилем.

Очередной провал американских переговорщиков

В конце концов очевидно, что сегодняшняя атака против Ирана не является чем-то неожиданным, и тем более чем-то, выходящим за рамки стратегического видения Израилем собственной безопасности. Переговоры Ирана и США по "ядерной сделке" увязли, и за это время стороны фактически не пришли к согласию ни по одному из пунктов.

Более того, в самом Израиле это соглашение постоянно критикуют и не верят в то, что Иран в целом добровольно свернет свою ядерную программу.

В дополнение к этому, против Израиля растет давление со стороны западных партнеров по войне в Газе. В Европе и США все чаще звучат призывы к сворачиванию военной поддержки стране, в ответ на операцию в Газе, а иногда даже раздаются голоса, которые призывают ввести санкции против Израиля.



Стив Уиткофф и Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома / Фото Getty Images

Израиль сегодня находится в сложной позиции и выбором между эскалацией и надеждой на американских переговорщиков. Оба варианта очень рискованные, ведь обострение конфликта всегда может выйти из-под контроля и зажечь весь регион.

Однако в противовес этому, Израилю трудно надеяться на сомнительную компетенцию ответственного за Ближний Восток (и российско-украинскую войну) друга Трампа, риэлтора Стива Уиткоффа. Учитывая результаты работы Уиткоффа с момента назначения на эту должность, действовать самостоятельно – едва ли не единственный доступный вариант для Израиля.