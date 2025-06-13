Ізраїль атакує ядерні об'єкти та військове керівництво Ірану, а Дональд Трамп погрожує продовженням атак, якщо Тегеран не погодиться на ядерну угоду. Сотні дронів та ракет летять в обидві сторони, а ситуація на Близькому Сході ризикує різко загостритися, втягнувши у велику війну сусідні країни. Та чи дійсно цієї атаки можна було уникнути?

24 Канал зібрав основні факти навколо ізраїльської операції проти Ірану, реакції США на цю атаку та вплив ескалації на світові ринки.

Ізраїль атакував Іран: що відомо про масштабну операцію

Вранці 13 червня Ізраїль розпочав масштабну повітряну атаку по території Ірану. За офіційною інформацією, в межах операції під назвою "Rising Lion" (Висхідний Лев) було завдано десятки авіаударів, головними цілями яких стали ядерні обʼєкти та військова інфраструктура Ірану.



Стовп диму підіймається над одним з уражених ізраїлем об'єктів у Тегерані, 13 червня, 2025 року / Фото Getty Images

Як повідомляє NPR з посиланням на ізраїльських військових, удар був спрямований проти "таємної ядерної програми" Тегерана, яка має на меті створення ядерної бомби. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у своєму відеозверненні підтвердив, що це лише початок багатоденної операції, яка триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Іран просто тягне час і відмовляється погодитись на базову вимогу цивілізованого світу. Саме тому в нас не залишилось вибору – ми мусили діяти й діяти негайно,

– заявив Нетаньягу.

Водночас Іран підтвердив загибель двох топкомандувачів своїх Збройних сил.

Державне телебачення Ірану повідомило, що внаслідок авіаударів Ізраїлю загинули начальник штабу Збройних сил генерал Мохаммад Багері, який фактично є другою особою в іранській ієрархії після Аятоли Алі Хаменеї,

А також генерал Хосейн Саламі, очільник Корпусу вартових ісламської революції. Варто зауважити, що саме КВІР є однією з найвпливовіших військово-політичних структур країни.



Мапа атаки Ізраїля по території Ірану, включає позначки з повідомленнями очевидців про вибухи та удари по ядерних об'єктах / The New York Times

Також повідомляється про повтіряні удари по штаб-квартирі КВІР у столиці – Тегерані. Очевидці почули вибухи у північно-східних районах міста, а міжнародний аеропорт Імам Хомейні тимчасово призупинив усі рейси. Згодом Іран повністю закрив свій авіапростір.

Офіційний Тегеран різко відреагував на удари та відповів запусками дронів по території Ізраїлю, які згідно зі словами ізраїльських військових вдається збивати ще на підльоті. На додачу, речник Збройних сил Ірану генерал Абольфазль Шекарчі у своєму зверненні заявив, що "Ізраїль і США заплатять високу ціну за ці удари", та підкреслив, що Іран не залишить ці атаки без відповіді.

Та щоб уникнути або зменшити шкоду від іранських ударів, в Ізраїлі також оголошено надзвичайний стан. Система оповіщення про ракетні атаки активувалася ще до світанку, щоби мінімізувати втрати. Очільник Міноборони Ізраїлю Ізраель Кац заявив, що країна має бути постійно готовою до масованого запуску дронів та ракет.

Натомість Сполучені Штати спробували дистанціюватися від ізраїльської операції, але визнали, що були попереджені про її початок. Держсекретар Марко Рубіо у своїй заяві наголосив:

Ізраїль повідомив нам, що вважає цю дію необхідною для своєї самооборони. Президент Трамп і адміністрація (Білого дому) вжили всіх необхідних заходів, щоб захистити наші сили, й залишаються в тісному контакті з регіональними партнерами. Скажу чітко: Іран не повинен намагатися атакувати американські інтереси або персонал.

Що цікаво, за кілька годин до удару президент Дональд Трамп заявив, що "військовий сценарій проти Ірану – цілком реальний", якщо переговори щодо ядерної програми проваляться. Самі ж перемовини мали відбутися вже найближчими днями в Омані.

Все просто: Іран не може мати ядерної зброї. Але ми хочемо, щоби вони були успішними. Ми навіть допоможемо їм стати успішними,

– сказав Трамп.

Наразі в світі обережно реагують на загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Від Європи до Китаю пролунали стримані дипломатичні заклики збавити напругу і зупинити взаємні удари.

Натомість Дональд Трамп вже пішов в "атаку" і опублікував гучний пост з погрозами Ірану в своєму Truth Social.

Я давав Ірану шанс за шансом укласти угоду. Я сказав їм – у найжорсткіших словах — "просто зробіть це", але як би вони не старалися, наскільки близько б не підійшли, у них просто не вийшло… Я пояснив, що Сполучені Штати виготовляють найкращу та найсмертоноснішу військову техніку у світі – БЕЗПЕРЕЧНО, і що Ізраїль має її чимало, і отримає ще більше… Деякі іранські радикали говорили сміливо, але не мали уявлення, що от-от станеться. Тепер вони ВСІ МЕРТВІ, і буде тільки гірше! Уже сталося багато смерті й руйнування, але ще не пізно зупинити цю різанину — бо наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими,

– написав президент США.

Як відреагує Іран: сценарії "відплати"

Аналітики Atlantic Council попереджають, що справжня драма після авіаударів Ізраїлю лише починається. Наразі Іран поставлений перед кількома сценаріями, і кожен з них несе ризик масштабної ескалації.

Найбільш ймовірною вбачається асиметрична відповідь на ізраїльську атаку. Попри те, що Іран навряд чи одразу ризикне атакувати США напряму – найімовірніше, що він зосередиться на Ізраїлі.



У гру можуть увійти чисельні іранські проксі-сили: шиїтські угруповання в Іраку, хусити в Ємені, залишки бойовиків "Хезболли". Водночас Іран може розпочати масштабні диверсійні атаки також за межами регіону. Цей сценарій передбачає "малі", але чисельні атаки по ізраїльських об'єктах у всьому світі.

Втім, у Тегерані назрівають думки, що навіть оборонна підтримка Ізраїлю з боку США, на кшталт передачі систем ППО, логістика, супутникова та розвідувальна інформація можуть бути розцінені як пряма участь Сполучених Штатів.

Якщо Іран зрештою атакує американські бази чи нафтову інфраструктуру, відповідь Вашингтона буде неминучою. Власне, на цьому й наголосив Марко Рубіо, коментуючи ізраїльську операцію.

Іранські яструби не бачать великої різниці між Вашингтоном і Єрусалимом. І навіть якщо США не брали участі в ударах, будь-яка форма допомоги Ізраїлю може бути сприйнята як агресія,

– пише Джонатан Панікофф для Atlantic Council.

Головна іронія полягає в тому, що замість того, щоб зупинити Іран, ця атака може навпаки підштовхнути його до ривка, вважають аналітики. Уперше за 20 років МАГАТЕ офіційно визнало, що Іран порушив зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї. На цьому тлі Іран може вирішити, що вже "досить вагатися" - і почати відверте створення ядерної бомби, як основну гарантію власного виживання.

Ізраїль вважає, що ядерний Іран – це екзистенційна загроза. Але для іранських еліт екзистенційною загрозою є саме Іран без ядерної зброї,

– зазначає Панікофф.

Те ж стосується і режиму аятол в Ірані. Дехто в Ізраїлі вірить, що атаки можуть послабити ісламський режим. Але аналітики Atlantic Council застерігають, що замість демократії, на зміну Алі Хаменеї може прийти ще жорсткіша військова автократія, яка складатиметься з радикально налаштованих топ-посадовців КВІР.



Командири КВІР під час зустрічі з Верховним лідером Ірану Алі Хаменеї / Фото Leader.ir

Як реагують ринки?

Атака Ізраїлю на Іран миттєво позначилася на світовій економіці. Ціни на нафту зросли майже на 13%, що стало різким та тривожним підвищенням, яке світові трейдери не бачили з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Сумарно ціни виросли з 64 доларів за барель нафти марки Brent до 75 доларів. Ринок миттєво зреагував на ризики нової великої війни на Близькому Сході, особливо з огляду на те, що через Ормузьку протоку, яку Іран потенційно може перекрити, проходить понад третина всієї нафти, яка транспортується морем.

Американські біржі відкрились із падінням. Ціни на акції багатьох компаній просіли, натомість подорожчали золото й держоблігації – фінансові інструменти, які інвестори традиційно вважають "безпечними" в моменти кризи.

Це свідчить про негативні очікування на фінансових ринках, що ситуація може суттєво погіршитись. Якщо Іран вирішить відповідати через нафтову інфраструктуру або транспортні маршрути – світ зіткнеться не просто з політичною, а й економічною ескалацією.

Уже зараз багато країн готуються до можливого підвищення цін на пальне, а компанії – до зростання витрат на транспортування товарів. Зрештою, це відчують на собі звичайні споживачі, як на автозаправках, так і у чеках з магазинів.

Очікувана атака з непередбачуваними наслідками

Атака Ізраїлю по ядерних та військових об'єктах Ірану стала безпрецедентною за масштабом – але аж ніяк не несподіваною. Вона логічно вписується в п'ятирічну серію кібератак, ліквідацій, диверсій, ударів по проксі-силах і символічних "операцій без авторства", які велись між Ізраїлем та Іраном з 2019 року. Фактично, це не початок нової війни – це кульмінація давно триваючої.

2019: логістика під прицілом

Ізраїль методично зриває іранські спроби розширити свій вплив у регіоні. Під ударами опиняються склади зброї в Лівані, запаси дронів в Іраку та конвої зі зброєю в Сирії, призначеними для іранських проксі-сил. Ізраїль також атакує кораблі з іранською нафтою та боєприпасами в Середземному та Червоному морях, намагаючись перекрити маршрут постачання до "Хезболли" в Лівані. Це не виглядає війною за територію – це війна за лінії постачання.

2020: дистанційна ліквідація

Ліквідовано головного іранського ядерного науковця Мохсена Фахрізаде – за допомогою керованого дистанційно кулемета. Офіційно Ізраїль не визнав свою участь, але у Вашингтоні ніхто не сумнівався, хто за цим стоїть.

2021: війна на воді

Протистояння між Ізраїлем та Іраном набуває нової форми — морських диверсій. Сторони обмінюються ударами по торгових і військових суднах у Середземному, Червоному морях та біля узбережжя Оману. Ізраїль звинувачує Іран в атаці на власне вантажне судно, натомість Іран — у закладенні мін на своїх кораблях. Море стає зоною тіньової війни без прапорів і прямої відповідальності.

2022: точкові ліквідації

Цього року протистояння набуває більш особистого характеру. В Тегерані ліквідують офіцера КВІР Саєда Ходаї. При чому робиться це прямо на вулиці, з мотоцикла. Двоє іранських науковців раптово помирають від симптомів отруєння. За версією Тегерана, їх "нагодував Моссад". Ізраїль звинувачення ігнорує, але у Вашингтоні це сприймають як чергову серію ліквідацій з чітким меседжем: "Ми знаємо, хто ви, і дістанемо де завгодно".

2023: 7 жовтня – теракт і початок війни

Атака ХАМАС на Ізраїль провокує початок війни в Секторі Газа. Разом з цим Ізраїль ліквідує іранських генералів у Сирії. У відповідь Іран запускає понад 300 ракет і дронів, та майже жоден з них не досягає цілі та вибухає на підльоті. Ізраїль відповідає атаками проти іранських систем ППО.



Бойовики ХАМАС зупиняють машини та атакують цивільних 7 жовтня 2023 року / Скриншот відео з нагрудної камери одного з членів ХАМАС

2024: ліквідації, удари у відповідь і "пейджерна операція"

Протягом року Ізраїль проводить серію гучних точкових атак та знищує лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію прямо в Тегерані. Зокрема гине керівник "Хезболли" Хасан Насралла поблизу Бейрута. Згодом руйнуються системи ППО, які охороняли ядерні об'єкти Ірану. Слідом за цим розпочинається хвиля нетипових атак на електронні пристрої бойовиків — так звана "пейджерна операція", що скалічила й вбила сотні рядових бойовиків та командирів Хезболли. У відповідь Іран запускає близько 180 балістичних ракет по Ізраїлю, більшість з яких вдається перехопити. Проте стратегічна перевага залишилась за Ізраїлем.

Черговий провал американських перемовників

Зрештою очевидно, що сьогоднішня атака проти Ірану не є чимось несподіваним, і тим більше чимось, що виходить за рамки стратегічного бачення Ізраїлем власної безпеки. Перемовини Ірану та США по "ядерній угоді" загрузли і за цей час сторони фактично не дійшли згоди за жодним з пунктів.

Ба більше, в самому Ізраїлі цю угоду постійно критикують та не вірять у те, що Іран в цілому добровільно згорне свою ядерну програму.

На додачу до цього, проти Ізраїлю зростає тиск з боку західних партнерів щодо війни в Газі. У Європі та США все частіше лунають заклики до згортання військової підтримки країні, у відповідь на операцію в Газі, а подекуди навіть лунають голоси, які закликають запровадити санкції проти Ізраїлю.



Стів Віткофф та Дональд Трамп в Овальному кабінеті Білого дому / Фото Getty Images

Ізраїль сьогодні перебуває в складній позиції та вибором між ескалацією та надією на американських перемовників. Обидва варіанти дуже ризиковані, адже загострення конфлікту завжди може вийти з-під контролю та запалити весь регіон.

Однак на противагу цьому, Ізраїлю важко сподіватися на сумнівної компетенції відповідального за Близький Схід (та російсько-українську війну) друга Трампа, ріелтора Стіва Віткоффа. Враховуючи результати роботи Віткоффа з моменту призначення на цю посаду, діяти самотужки – чи не єдиний доступний варіант для Ізраїлю.