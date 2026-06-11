Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

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На який крок готові піти США?

Дональд Трамп вже вкотре пригрозив Ірану.

США завдадуть дуже потужних ударів цієї ночі по Ірану (чиї ВМС, ВПС, радари, ППО і всі засоби оборони, разом із найефективнішими можливостями, ліквідовані),

– написав він.

Крім того, американський президент повідомив, що "в недалекому майбутньому" Сполучені Штати планують взяти під контроль острів Харг та інші об'єкти нафтової інфраструктури Ірану, а також встановити контроль над його нафтовим і газовим ринками.

У своєму дописі Трамп також згадав операцію США у Венесуелі: за його словами, зараз Вашингтон планує застосувати подібний підхід.

Нагадаємо, 10 червня влада США заявила, що атаки по Ірану продовжаться, а вночі на 11 число армія розпочала нову серію "ударів самооборони" по об'єктах у Сіріку, на острові Кешм, у Мінабі та Ісфахані.

Згодом міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі опублікував попередження, зазначивши, що потужні збройні сили країни не залишать без відповіді жодну атаку чи загрозу. Тегеран також наголосив, що зупиняє транспортування нафти та газу з Перської затоки через Ормузьку протоку.

Вже зранку 11 червня у КВІР заявили про початок ударів у відповідь по американських військових об'єктах у Кувейті, Бахрейні та Йорданії. Загалом Іран випустив 12 балістичних ракет.