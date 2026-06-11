Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

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На какой шаг готовы пойти США?

Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану.

США нанесут очень мощные удары этой ночью по Ирану (чьи ВМС, ВВС, радары, ПВО и все средства обороны, вместе с самыми эффективными возможностями, ликвидированы),

– написал он.

Кроме того, американский президент сообщил, что «в ближайшем будущем» Соединенные Штаты планируют взять под контроль остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры Ирана, а также установить контроль над его нефтяным и газовым рынками.

В своем посте Трамп также упомянул операцию США в Венесуэле: по его словам, сейчас Вашингтон планирует применить подобный подход.

Напомним,, 10 июня власти США заявили, что атаки на Иран продолжатся,, а ночью на 11-е число армия начала новую серию «ударов самообороны» по объектам в Сирике, на острове Кешм, в Минабе и Исфахане.

Впоследствии министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опубликовал предупреждение, отметив, что мощные вооруженные силы страны не оставят без ответа ни одну атаку или угрозу. Тегеран также подчеркнул, что приостанавливает транспортировку нефти и газа из Персидского залива через Ормузский пролив.

Уже утром 11 июня в КВИР заявили о начале ответных ударов по американским военным объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Всего Иран выпустил 12 баллистических ракет.