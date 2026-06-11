А еще Иран заявил, что закрывает Ормузский пролив для всех судов, в частности нефтяных танкеров. 24 Канал благодаря Reuters рассказывает об этом подробнее.

Чуть раньше Трамп угрожал возобновить жесткие бомбардировки Ирана из-за сбитого вертолета

Новое обострение в Иране и закрытие Ормузского пролива: что произошло 11 июня?

Очередной виток напряжения в стратегически важном регионе Ближнего Востока произошел на рубеже 10 и 11 июня. После инцидента с вертолетом 8 июня, когда иранцы сбили американскую машину, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны считают необходимым ответить.

Первая волна американских ударов началась по киевскому времени в ночь на среду, 9 июня. Военные США атаковали иранские системы противовоздушной обороны, наземные станции управления и радиолокационные станции наблюдения вблизи Ормузского пролива.

Но на этом Вашингтон не остановился. Трамп провел экстренное совещание с участием вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и главы Пентагона Пита Гегсета. На встрече обсуждали вариант проведения масштабной, но кратковременной военной операции, чтобы заставить Тегеран изменить свою позицию на переговорах.

И вот уже 10 июня власти США заявили, что удары продолжатся, а ночью на 11 число армия начала новую серию "ударов самообороны", как они американцы это называют, по объектам в Сирике, на острове Кешм, в Минаби и Исфахане.

Реакция Тегерана не заставила себя ждать. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опубликовал предупреждение, отметив, что мощные вооруженные силы страны не оставят без ответа ни одну атаку или угрозу.

Тегеран заявил, что останавливает транспортировку нефти и газа из Персидского залива через Ормузский пролив. В заявлении военных Ирана указано, что они запрещают движение любых судов, в частности нефтяных танкеров и коммерческих, а если кто-то решится, то станет целью.

Что стоит помнить о конфликте в Ормузском проливе и мирных переговорах?

Новое обострение в Персидском заливе является продолжением длительного противостояния, финансовые и геополитические последствия которого ощущает весь мир. Сейчас главным оппонентом Тегерана является Вашингтон, но первые боевые действия были инициированы Израилем.

Масштабная кампания оказалась финансовым бременем для всего региона. Попытки урегулировать ситуацию при посредничестве третьих стран неоднократно терпели фиаско из-за бескомпромиссности сторон.

Еще весной дипломатические контакты фактически зашли в тупик – из-за слишком высоких требований обоих государств и нехватки времени для устранения разногласий. В итоге шаткий баланс сил окончательно разрушил инцидент с вертолетом США у берегов Омана.