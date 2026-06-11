А ще Іран заявив, що закриває Ормузьку протоку для всіх суден, зокрема нафтових танкерів. 24 Канал завдяки Reuters розповідає про це докладніше.

Трохи раніше Трамп погрожував відновити жорсткі бомбардування Ірану через збитий гелікоптер

Нове загострення в Ірані та закриття Ормузької протоки: що сталося 11 червня?

Черговий виток напруги у стратегічно важливому регіоні Близького Сходу стався на межі 10 та 11 червня. Після інциденту з гелікоптером 8 червня, коли іранці збили американську машину, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні вважають за необхідне відповісти.

Перша хвиля американських ударів розпочалася за київським часом у ніч на середу, 9 червня. Військові США атакували іранські системи протиповітряної оборони, наземні станції управління та радіолокаційні станції спостереження поблизу Ормузької протоки.

Але на цьому Вашингтон не зупинився. Трамп провів екстрену нараду за участю віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та глави Пентагону Піта Гегсета. На зустрічі обговорювали варіант проведення масштабної, але короткотривалої військової операції, щоб змусити Тегеран змінити свою позицію на переговорах.

І от уже 10 червня влада США заявила, що удари продовжаться, а вночі на 11 число армія розпочала нову серію "ударів самооборони", як вони американці це називають, по об'єктах у Сіріку, на острові Кешм, у Мінабі та Ісфахані.

Реакція Тегерана не забарилася. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі опублікував попередження, зазначивши, що потужні збройні сили країни не залишать без відповіді жодну атаку чи загрозу.

Тегеран заявив, що зупиняє транспортування нафти та газу з Перської затоки через Ормузьку протоку. У заяві військових Ірану мовиться, що вони забороняють рух будь-яких суден, зокрема нафтових танкерів та комерційних, а якщо котресь наважиться, то стане ціллю.

Що варто пам'ятати про конфлікт в Ормузькій протоці та мирні переговори?

Нове загострення у Перській затоці є продовженням тривалого протистояння, фінансові та геополітичні наслідки якого відчуває весь світ. Наразі головним опонентом Тегерана є Вашингтон, але перші бойові дії були ініційовані Ізраїлем.

Масштабна кампанія виявилася фінансовим тягарем для всього регіону. Спроби врегулювати ситуацію за посередництва третіх країн неодноразово зазнавали фіаско через безкомпромісність сторін.

Ще навесні дипломатичні контакти фактично зайшли у глухий кут – через занадто високі вимоги обох держав та брак часу для усунення розбіжностей. Зрештою, хиткий баланс сил остаточно зруйнував інцидент із вертольотом США біля берегів Оману.