Об этом информирует Sky News со ссылкой на Корпус стражей исламской революции Ирана.

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В КСИР заявили о начале ответных ударов по американским военным объектам в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Это произошло после того, как США заявили о нанесении ударов по ряду целей на территории Ирана, которые являются военными, наблюдательными и радиолокационными объектами. Сообщалось о попадании в южноиранский город Бандар-Аббас, район Сирик и северный район Карадж.

Эти удары являются ответом на необоснованную и продолжающуюся агрессию Ирана. Американские силы остаются бдительными, смертоносными и готовыми к использованию,

– добавили американские военные.

Заметим, стороны уже второй день подряд обмениваются взаимными ударами, что значительно ухудшает и без того сложную ситуацию на Ближнем Востоке.

Нападение, пишет ВВС, произошло через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп пообещал, что американские войска нанесут "жесткий" удар по Ирану, и что Тегеран "слишком долго не достигал соглашения" об окончательном прекращении войны.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Ирану дали шанс заключить соглашение, но он не воспользовался им, добавив, что бомбы будут "падать на ключевые объекты" в стране.

Тогда Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке.

Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что сирены воздушной тревоги были активированы ночью, а армия Кувейта опубликовала сообщение о том, что системы противовоздушной обороны перехватили "вражеские воздушные цели".

Кувейт заявил, что временно закрыл свое воздушное пространство из-за атак Ирана.

Что этому предшествовало?

В апреле США и Иран договорились о прекращении огня на две недели, Впоследствии переговорщики сторон должны были договориться о полном завершении войны на Ближнем Востоке. С тех пор Штаты и Иран обменивались огнем периодически, однако полномасштабные боевые действия не начинали.

Сейчас переговоры сторон зашли в тупик – они имеют ключевые разногласия по ядерной программе Ирана.

На этой неделе, вероятно, Иран сбил американский вертолет Apache. Это произошло всего через несколько дней после того, как Иран и Израиль снова нанесли взаимные удары.