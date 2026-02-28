Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильских чиновников.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, вероятно, погиб после удара, нанесенного в рамках совместной военной операции Израиля и США, которая началась утром 28 февраля и была направлена против ключевых фигур Тегерана.
