Из-за эскалации авиакомпании приостановили рейсы, а Министерство обороны ОАЭ осудило атаку и заявило о полном праве на ответ.

Что известно об атаке и взрывах?

Взрывы прогремели на фоне масштабной операции США и Израиля против Ирана, что повлекло ракетный ответ Тегерана по нескольким странам Персидского залива.

По данным местных СМИ и постов очевидцев, взрывы были слышны как в столице Абу-Даби, так и в Дубае, и люди делились в соцсетях записями звуков перехваченных боеприпасов в разных районах городов.

Министерство обороны ОАЭ подтвердило, что системы ПВО "успешно перехватили ряд иранских ракет", но обломки упали на жилые кварталы. Известно об одном погибшем человеке.

В заявлении отмечается, что атака является "коварным нарушением суверенитета и международного права", и что страна "сохраняет полное право реагировать на любые угрозы". ОАЭ призвали общественность пользоваться только официальными источниками информации.

Из-за опасности и непредвиденных обстоятельств на региональном уровне несколько авиакомпаний, в частности Lufthansa и Wizz Air, уже приостановили рейсы в и из Дубая, Абу-Даби и соседних стран до начала марта. Посольство США в ОАЭ посоветовало гражданам оставаться в укрытиях, пока ситуация не стабилизируется.

Почему США и Израиль пошли на атаку Ирана?