Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу утром нанесла превентивный удар по Ирану. Иранские государственные медиа сообщили о взрывах, прозвучавших в Тегеране.

Почему Израиль атакует Иран?

Перед началом атаки военные разослали общенациональное предупреждение с призывом находиться вблизи защищенных укрытий. В ЦАХАЛ заявили, что это превентивный сигнал для подготовки населения к возможной ракетной атаке по территории Израиля. Сейчас, по официальной информации, запусков ракет в направлении Израиля не зафиксировано.

Министр обороны Исраэль Кац подтвердил, что Израиль начал превентивную операцию против Ирана "с целью устранения угроз для государства". Он объявил о введении специального режима чрезвычайного положения на всей территории страны.

По его словам, в ближайшее время ожидается возможный ракетный и беспилотный удар по израильской территории и гражданскому населению. В соответствии с Законом о гражданской обороне подписан приказ о введении особого режима на внутреннем фронте. После оценки ситуации с 08:00 субботы вступили в силу новые ограничения Службы тыла. Все регионы переведены из режима полной деятельности в режим "необходимой деятельности".

Обратите внимание! Среди введенных мер – запрет образовательного процесса, массовых собраний и работы большинства предприятий, за исключением критически важных секторов. Граждан призвали следить за официальными сообщениями Службы тыла и обновлениями на Национальном портале чрезвычайных ситуаций и в мобильном приложении.

Clash Report сообщает, что, вероятно, была попытка убийства президента Ирана Масуда Пезешкиана. Возник дым вблизи правительственного комплекса в Тегеране. Началась вторая волна атаки на Иран.

В Тегеране поднимаются столбы дыма после атаки / N12

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что одновременно наносит удары по объектам "террористической инфраструктуры" группировки Хезболла на юге Ливана. Детали операции пока уточняются.

Что этому предшествовало?