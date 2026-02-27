Об этом говорится в заметке посольства США в Иерусалиме в соцсети Х.
Интересно США перебрасывают военные корабли на Ближний Восток: эксперт сказал, возможна ли война с Ираном
Почему Госдеп США разрешил эвакуацию из Израиля части дипломатов?
В посольстве США отметили, что выезд разрешили не чрезвычайным дипломатам, правительственным сотрудникам и их родным.
Американское представительство предупредило, что из-за ситуации с безопасностью могут без предупреждения дополнительно ограничить или полностью запретить поездки американских госслужащих и членов их семей в отдельные районы Израиля, Старого города Иерусалима и Западного берега.
Американским туристам также советуют пересмотреть свои планы путешествий в эти регионы из-за рисков терроризма и возможных гражданских беспорядков.
Пока из Израиля выполняются коммерческие авиарейсы, гражданам США рекомендуют "рассмотреть возможность выезда из страны". В диппредставительстве уточнили, что израильские власти уже ограничивают передвижение вблизи приграничных районов в связи с операциями Армии обороны Израиля.
The New York Times сообщило, что причиной таких мер предосторожности может быть угроза возможного американского удара по Ирану. В случае атаки со стороны США Израиль, вероятно, станет мишенью для ответных ударов со стороны Ирана или его союзников.
Издание также ознакомилось с электронным письмом посла США в Израиле Майка Хакаби, в котором он призвал сотрудников консульства как можно быстрее найти любой доступный рейс из аэропорта Бен-Гурион в любой пункт назначения, куда удастся приобрести билет.
Решение посольства, вероятно, приведет к высокому спросу на авиабилеты 27 февраля. Сосредоточьтесь на том, чтобы найти место в любой точке, откуда вы сможете добраться до Вашингтона, но главная задача – как можно быстрее покинуть страну,
– говорится в письме дипломата.
Между тем нидерландская авиакомпания KLM уже приостановила полеты в Израиль, объяснив это "коммерческими и операционными соображениями".
Могут ли США ударить по Ирану в ближайшее время?
Издание Axios писало, что Дональд Трамп заслушал варианты действий по Ирану от американских генералов после третьего раунда переговоров, которые считали последним шансом для дипломатии. В то же время в Тегеране писали об очередном раунде переговоров, который должен состояться на следующей неделе.
Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала предположил, что Дональд Трамп, окрыленный успехами в Венесуэле, вероятно, готов перейти на новую фазу противостояния против Ирана. Но будут ли открытые боевые действия, будет зависеть от решений, которые будет принимать иранское государство в ответ на обстоятельства.
Кстати, 22 февраля в пригороде Тегерана слышали многочисленные взрывы. Что именно тогда случилось – доподлинно неизвестно.