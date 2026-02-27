В издании отметили, что председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн также присутствовал на брифинге. Об этом сообщили в Axios.

Купер и Кейн проинформировали Трампа после завершения третьего раунда переговоров с Ираном, который в администрации считали последним шансом для дипломатии перед возможным ударом.

Издание сообщило, что один из чиновников отметил, что переговоры прошли достаточно успешно, но не предоставил никаких подробностей.

Зато министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал, что переговоры с США дали частичное понимание, однако оставили невыясненные вопросы, а очередной раунд запланировали провести на следующей неделе.

Что известно о ходе переговоров между США и Ираном?