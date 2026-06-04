Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Что может ухудшить ситуацию?

На этой неделе США и Иран провели самый масштабный обмен ударами с начала апрельского перемирия. Известно, что в результате иранской атаки на американские объекты и аэропорт Кувейта погиб по меньшей мере один человек.

Издание, ссылаясь на источники среди официальных лиц, пишет, что Трамп сообщил своим помощникам о готовности пересмотреть режим прекращения огня с Ираном в случае атаки, которая приведет к гибели американских военных.

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В то же время собеседники отмечают, что договоренность о перемирии между сторонами до сих пор остается в силе. Это происходит несмотря на регулярные взаимные авиаудары и сохранение напряженности в соответствующем регионе.

По словам собеседников издания, пока Дональд Трамп не стремится к восстановлению полномасштабного конфликта, зато его позиция свидетельствует исключительно о желании избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

Источники говорят, что Вашингтон может мириться с отдельными ограниченными инцидентам в течение длительного времени если они не приведут к жертвам среди американских военных и не спровоцируют широкую войну.

Какова официальная позиция?

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал удары "око за око" исключительно оборонительными по своему характеру, и вызванными действиями Тегерана. В то же время он опроверг информацию о том, что речь идет о возобновлении войны.

Это происходит в ответ на действия Ирана. Если они не будут стрелять по этим кораблям, мы не будем стрелять, но мы должны ответить,

– сказал он на слушаниях в Палате представителей.

Согласно обнародованной информации, подобные атаки между сторонами продолжаются несмотря на заявления американских чиновников и президента Дональда Трампа о приближении Вашингтона и Тегерана к заключению мирного соглашения.

Кстати, ранее Марко Рубио заявлял, что переговоры с Ираном прежде всего тормозятся из-за споров относительно формулировке соглашения. По его словам, для решения ситуации, которая сейчас возникла, понадобится несколько дней.