Такой шаг стал ярким признаком растущей оппозиции к военной кампании, которая длится с 28 февраля. По мнению большинства американцев, она не стоит затрат. Об этом пишет NYT.

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Почему заставить Трампа закончить войну с Ираном почти невозможно?

Издание отмечает, что принятие этой резолюции стало заметным укором Трампу после того, как он неоднократно отвергал любые усилия Конгресса по ограничению его власти.

Республиканцы внезапно отложили голосование две недели назад, признавая, что у них недостаточно голосов для отклонения этого мероприятия, и желая лишить себя и президента этого оскорбления,

– отметили в NYT.

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В течение следующих дней они не достигли никакого прогресса в привлечении сторонников. Сам конфликт на Ближнем Востоке и дальше затягивается, а Трамп почти не достиг прогресса в его прекращении.

Поэтому лидеры Республиканской партии не смогли больше откладывать голосование, поскольку демократы применили Резолюцию о военных полномочиях, которая требует рассмотрения таких мер в течение ограниченного периода времени.

Этот шаг также стал очередным отражением разногласий между республиканцами в Конгрессе и президентом по ряду вопросов.

Резолюция о военных полномочиях была принята с результатом 215 против 208, и была направлена в Сенат, где его поддержка остается под сомнением.

Но даже если она будет принята обеими палатами, право законодателей заставить президента вывести войска остается спорным юридическим вопросом. Ведь еще в 1983 году Верховный суд постановил, что для юридически обязательного эффекта такие решения должен подписать президент.

Поэтому заставить Трампа вывести войска почти невозможно. Также он отвергает любые попытки Конгресса ограничить его военные полномочия как неконституционные.

К слову, 3 июня на Ближнем Востоке было снова неспокойно. Иран ударил по Кувейту, США – по острову Кешм.

В результате иранского обстрела один человек погиб, еще несколько получили ранения в Кувейте.

1 июня страны также обменялись ударами. Тогда США целенаправленно ударили по иранским объектам в ответ на сбивание американского беспилотника. А Иран ответил ударами по телекоммуникационной инфраструктуре.