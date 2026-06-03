Об этом пишет Reuters.

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Что было атаковано на Ближнем Востоке?

Дипломатия между Вашингтоном и Тегераном не показывает никаких признаков прогресса.

Иран ударил по Кувейту. Во время иранской атаки был поврежден, в частности, один из аэропортов. Рейсы были приостановлены.

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В результате обстрела один человек погиб, где несколько получили ранения.

Армия Бахрейна заявила, что перехватила 3 ракеты и несколько беспилотников, тогда как Иран заявил, что атаковал штаб-квартиру Пятого флота США в этой стране, а также авиабазу и вертолеты в другой.

Военные США заявили, что две иранские ракеты, направленные на Кувейт, не попали.

Зато американцы атаковали остров Кешм в Ормузском проливе. Он остается закрытым более 3 месяцев после первых ударов США и Израиля по Ирану.

Напомним, что между США и Ираном якобы продолжаются переговоры. Но, несмотря на это, 1 июня страны также обменялись ударами.

Тогда Штаты целенаправленные ударили по иранским объектам в ответ на сбивание американского беспилотника.

А Иран ответил ударами по телекоммуникационной инфраструктуре.